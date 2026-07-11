https://crimea.ria.ru/20260711/dopolnitelnye-tsentry-sodeystviya-zhitelyam-otkryty-v-evpatorii---adresa-1157559942.html

Дополнительные центры содействия жителям открыты в Евпатории - адреса

Дополнительные центры содействия жителям открыты в Евпатории - адреса - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Дополнительные центры содействия жителям открыты в Евпатории - адреса

Еще шесть центров содействия жителям открыли в Евпатории. Адреса опубликовал и.о. мэра Виталий Оганесян: РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T16:32

2026-07-11T16:32

2026-07-11T16:32

евпатория

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крым

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отключение электроэнергии в крыму

виталий оганесян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Еще шесть центров содействия жителям открыли в Евпатории. Адреса опубликовал и.о. мэра Виталий Оганесян:пгт Новоозерное, улица Героев-Десантников, 3 (администрация поселка), с 9:00 до 17:00;пгт Мирный, улица Сырникова, 25 (администрация посёлка), с 9:00 до 17:00;пгт Заозерное, улица Садовая, 1 (культурный центр), с 9:00 до 17:00;проспект Победы, 31 (с 9:00 до 18:00);мкр Исмаил-бей, ул. 51-й Армии, 36 (школа №18, старый корпус), с 9:00 до 18:00;проспект имени Ленина, 2 (9:00 до 20:00). "По всем указанным адресам можно зарядить мобильные устройства, узнать у дежурного актуальную информацию по вопросам жизнеобеспечения города, подать обращение", - напомнил Виталий Оганесян в МАКС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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