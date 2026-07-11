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Дополнительные центры содействия жителям открыты в Евпатории - адреса
Дополнительные центры содействия жителям открыты в Евпатории - адреса - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Дополнительные центры содействия жителям открыты в Евпатории - адреса
Еще шесть центров содействия жителям открыли в Евпатории. Адреса опубликовал и.о. мэра Виталий Оганесян: РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T16:32
2026-07-11T16:32
2026-07-11T16:32
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Еще шесть центров содействия жителям открыли в Евпатории. Адреса опубликовал и.о. мэра Виталий Оганесян:пгт Новоозерное, улица Героев-Десантников, 3 (администрация поселка), с 9:00 до 17:00;пгт Мирный, улица Сырникова, 25 (администрация посёлка), с 9:00 до 17:00;пгт Заозерное, улица Садовая, 1 (культурный центр), с 9:00 до 17:00;проспект Победы, 31 (с 9:00 до 18:00);мкр Исмаил-бей, ул. 51-й Армии, 36 (школа №18, старый корпус), с 9:00 до 18:00;проспект имени Ленина, 2 (9:00 до 20:00). "По всем указанным адресам можно зарядить мобильные устройства, узнать у дежурного актуальную информацию по вопросам жизнеобеспечения города, подать обращение", - напомнил Виталий Оганесян в МАКС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дополнительные центры содействия жителям открыты в Евпатории - адреса
Уже 6 центров содействия жителям открыты в Евпатории - адреса
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Еще шесть центров содействия жителям открыли в Евпатории. Адреса опубликовал и.о. мэра Виталий Оганесян:
пгт Новоозерное, улица Героев-Десантников, 3 (администрация поселка), с 9:00 до 17:00;
пгт Мирный, улица Сырникова, 25 (администрация посёлка), с 9:00 до 17:00;
пгт Заозерное, улица Садовая, 1 (культурный центр), с 9:00 до 17:00;
проспект Победы, 31 (с 9:00 до 18:00);
мкр Исмаил-бей, ул. 51-й Армии, 36 (школа №18, старый корпус), с 9:00 до 18:00;
проспект имени Ленина, 2 (9:00 до 20:00).
"По всем указанным адресам можно зарядить мобильные устройства, узнать у дежурного актуальную информацию по вопросам жизнеобеспечения города, подать обращение", - напомнил Виталий Оганесян в МАКС.
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