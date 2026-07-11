https://crimea.ria.ru/20260711/doma-i-bolnitsy-gde-otklyuchat-goryachuyu-vodu-v-simferopole-1157547190.html

Дома и больницы: где отключат горячую воду в Симферополе

Дома и больницы: где отключат горячую воду в Симферополе - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Дома и больницы: где отключат горячую воду в Симферополе

В 123 домах, восьми детских садах, трех больницах и двух школах Симферополя на две недели отключат горячую воду. Это связано с проведением работ на котельных... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T12:12

2026-07-11T12:12

2026-07-11T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В 123 домах, восьми детских садах, трех больницах и двух школах Симферополя на две недели отключат горячую воду. Это связано с проведением работ на котельных сотрудниками предприятия "Крымтеплокоммунэнерго", сообщили в министерстве ЖКХ Крыма.Сотрудники предприятия проведут ревизию оборудования котельных и центральных тепловых пунктов, заменят участок изношенных коммуникаций.Адреса жилых домов, попадающих под отключение горячей воды:- ул. Б. Куна: 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 35а;- ул. Ковыльная: 36, 38, 42, 44, 46, 54, 66, 68, 56, 62, 64, 60, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;- ул. Лермонтова: 13, 15, 17, 21, 25, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 5, 7, 11, 35, 3, 1/46, 35- пер. Совхозный: 5, 1а;- ул. Морозова, 13;- ул. Шполянской, 18/16;- ул. Николаевская, 4;- ул. Полевая, 24/23;- ул. Декабристов, 14;- ул. Тренева, 13/2;- ул. Кечкеметская: 170/89, 184а, 186,188, 192а, 194, 194а, 196;- пер. Фруктовый: 22, 15, 17/36;- ул. Фруктовая: 34, 42, 51, 59а;- ул. Бородина: 2, 4;- пр. Победы: 214а, 210, 214, 216, 216а, 218, 211д, 211е, 208а, 22, 24, 28, 30, 38/1, 76, 74, 82, 64, 48, 52, 54, 60, 62, 68;- ул. Кубанская: 11, 11а;- ул. Куйбышева: 9, 13, 15, 17, 19,23,25,32, 27, 29, 31, 34, 22, 4;- ул. Киевская, 83;- ул. Красноармейская: 107, 109, 111Б.Адреса детских садов:- № 40 (ул. Б. Куна, 11);- № 21 (ул. Б. Куна, 29);- № 14 (ул. Ковыльная, 46а);- № 49 (пер. Февральский, 6);- № 6 (ул. Титова, 14);- № 53 (ул. Сельвинского, 71);- № 66 (ул. Крылова, 63А);- № 103 (пр. Победы, 212).Адреса больниц:- ул. Полевая, 24/23;- ул. Надинского, 20;- ул. Лермонтова, 3а.Адреса школ:- Динамо-школа (ул. Декабристов, 21);- СОШ № 31 (ул. Титова, 12).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сетиКак и где работают центры содействия крымчанамГлава Евпатории рассказал о графике веерных откл

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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