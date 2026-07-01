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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму прекратятся дожди. Воздух прогреется до июльских значений. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T00:01
2026-07-11T00:01
2026-07-11T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму прекратятся дожди. Воздух прогреется до июльских значений. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. "Благодаря области повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся. Температура воздуха существенно не изменится", - уточнили синоптики.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +17....20, днем поднимутся до отметки +30 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В Крыму в субботу прекратятся дожди и потеплеет до +30 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму прекратятся дожди. Воздух прогреется до июльских значений. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Благодаря области повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся. Температура воздуха существенно не изменится", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +17....20, днем поднимутся до отметки +30 градусов.
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