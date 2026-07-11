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Атака ВСУ на пассажиирские автобусы в Запорожской области - что известно

Атака ВСУ на пассажиирские автобусы в Запорожской области - что известно - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Атака ВСУ на пассажиирские автобусы в Запорожской области - что известно

В ночь на 11 июля в Запорожской области ВСУ снова нанесли удары по автобусам для перевозки гражданского населения. Об этом сообщил губернатор области Евгений... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T11:31

2026-07-11T11:31

2026-07-11T11:31

запорожская область

евгений балицкий

автобус

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В ночь на 11 июля в Запорожской области ВСУ снова нанесли удары по автобусам для перевозки гражданского населения. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В автобусе были 11 человек: девять пассажиров и два водителя".По словам губернатора, в момент атаки в зоне поражения людей не было. Поэтому никто не пострадал.Евгений Балицкий отметил, что простые пассажирские автобусы, используемые в гражданских целях, которые должны были выйти на маршрут, чтобы люди могли съездить по своим делам, стали целью для оголтелых террористов, воюющих с гражданским населением и объектами инфраструктуры.Ранее сообщалось, что в Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. С начала июня по 1 июля 2026 года на территории области произошли массовые атаки дронов ВСУ, зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской областиВ Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожаяХерсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объект

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, автобус, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости