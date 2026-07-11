https://crimea.ria.ru/20260711/armiya-rf-ustanovila-kontrol-nad-bachevskom-v-sumskoy-oblasti-1157556046.html

Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области

Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области - РИА Новости Крым, 11.07.2026

Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области

Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T12:22

2026-07-11T12:22

2026-07-11T13:18

новости сво

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

сумская область

украина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/13/1157004502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24dd8db012abea283751cfc3cd23f3e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Освобождение Бачевска в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций Вооруженных Сил России на сумском направлении, пояснили в Минобороны РФ."Освобождение села Бачевск способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций группировки войск "Север" на сумском направлении", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260711/ne-sbili-ni-odnoy-rakety-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-posle-nochnykh-udarov-po-ukraine-1157555163.html

сумская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, сумская область, украина