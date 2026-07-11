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Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области
Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T12:22
2026-07-11T12:22
2026-07-11T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Освобождение Бачевска в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций Вооруженных Сил России на сумском направлении, пояснили в Минобороны РФ."Освобождение села Бачевск способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций группировки войск "Север" на сумском направлении", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, сумская область, украина
Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области
Российские войска установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области
12:22 11.07.2026 (обновлено: 13:18 11.07.2026)