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Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области
Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области - РИА Новости Крым, 11.07.2026
Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T12:22
2026-07-11T13:18
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Освобождение Бачевска в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций Вооруженных Сил России на сумском направлении, пояснили в Минобороны РФ."Освобождение села Бачевск способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций группировки войск "Север" на сумском направлении", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, сумская область, украина
Армия РФ установила контроль над Бачевском в Сумской области

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области

12:22 11.07.2026 (обновлено: 13:18 11.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАрмия России
Армия России - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Освобождение Бачевска в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций Вооруженных Сил России на сумском направлении, пояснили в Минобороны РФ.
"Освобождение села Бачевск способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций группировки войск "Север" на сумском направлении", - говорится в сообщении.
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