https://crimea.ria.ru/20260711/50-let-edgardu-zapashnomu-eksklyuzivnoe-intervyu-ria-novosti-krym-1155804720.html

50 лет Эдгарду Запашному: эксклюзивное интервью РИА Новости Крым

50 лет Эдгарду Запашному: эксклюзивное интервью РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 11.07.2026

50 лет Эдгарду Запашному: эксклюзивное интервью РИА Новости Крым

Знаменитому артисту, потомственному дрессировщику Эдгарду Запашному 11 июня исполнится 50 лет. Накануне своего юбилея он дал небольшое интервью РИА Новости... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T15:15

2026-07-11T15:15

2026-07-11T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Знаменитому артисту, потомственному дрессировщику Эдгарду Запашному 11 июня исполнится 50 лет. Накануне своего юбилея он дал небольшое интервью РИА Новости Крым.Эдгард Запашный родился на гастролях, когда его отец, заслуженный артист СССР Вальтер Запашный и мать Татьяна, которая была намного младше мужа, выступали на манеже Ялтинского цирка. В Ялте и появился на свет продолжатель династии Запашных Эдгард.Крым стал для артиста очень знаковым местом. Он неоднократно здесь и отдыхал, и работал."Я и по работе неоднократно здесь бывал, и в последнее время тоже. И со своими детьми, семьями отдыхали вместе с братом Аскольдом, и со съемочной группой приезжали. Познакомились здесь с Олегом Зубковым", - перечислил Эдгард нити связей с полуостровом.В марте 2014 года старший из братьев Завпашных подписал письмо президенту Владимиру Путину в поддержку воссоединения Крыма с Россией, а затем стал амбассадором полуострова на международной выставке-форуме "Россия". Также Эдгард Запашный неоднократно помогал жителям Донбасса и бойцам СВО и словом, и делом. Например, вывозил животных зоопарков и цирков из зоны СВО, а также был одним из первых, кто не побоялся приехать выступать на исторические территории, за что включен в санкционный список Украины и внесен в украинскую базу "Миротворец". Эдгард Запашный имеет награды ЛНР и ДНР, а от президента РФ – благодарность за активное участие в общественно-политической жизни общества.По словам народного артиста, он открыто выражает свое мнение и гражданскую позицию потому, что "воспитан сильными, правильными родителями, которые заложили святые слова "родина", "любовь" и "семья".Много лет возглавляемый им Большой Московский государственный цирк собирает гуманитарную помощь и передает ее гражданским лицам и военным.Запашный имеет множество наград за развитие циркового искусства всероссийского и международного уровня. Он – создатель Всемирного фестиваля циркового искусства ИДОЛ и продвигает цирковое искусство в том числе и на полуострове."Лично разговаривал с главой Крыма Сергеем Аксеновым. У нас есть договоренность о том, чтобы Симферопольский государственный цирк в ближайшее время вошел в состав компании "Росгосцирк" - ведомственного предприятия министерства культуры. Как только это произойдет, появятся все возможные рычаги для того, чтобы Симферопольский государственный цирк привести в нужное состояние, чтобы у "Росгосцирка" появились все возможности вкладывать деньги в капитальный ремонт и в переустройство Симферопольского цирка. Я это поддерживаю как представитель Совета по культуре при президенте", – отметил Эдгард Запашный.При такой форме работы и руководства, подчеркнул артист цирка, на усовершенствование Симферопольского цирка можно будет выделять и, соответственно, расходовать средства из федерального бюджета, делая это учреждение культуры более комфортным для зрителя и артистов.Собеседник РИА Новости Крым признался, что, часто бывая на полуострове, успел по нему попутешествовать. Поэтому призывает приезжать сюда в отпуск хотя бы на пару недель, чтобы успеть побывать в разных уголках живописного Крыма."Я вообще Крым люблю, мне очень трудно выделить что-то одно. Когда меня спрашивают, что надо посетить в Крыму, я говорю, что все: очень много культовых мест – от Ласточкиного гнезда до сафари-парка Тайган, от пещер до разнообразных музеев… Это все очень интересно, поэтому я всем рекомендую хотя бы недельки на две постараться выбраться в Крым, потому что иначе вы просто не посмотрите его", - сказал директор Большого Московского государственного цирка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запретить цирки с животными – Запашный ответил на инициативуУсатые-полосатые: Кот Мостик побывал на арене цирка ЗапашногоУкрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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