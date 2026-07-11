https://crimea.ria.ru/20260711/43-mlrd-rubley-na-podderzhku-turindustrii-v-krymu-vydelilo-pravitelstvo-rf-1157553594.html

4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму выделило правительство РФ

4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму выделило правительство РФ - РИА Новости Крым, 11.07.2026

4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму выделило правительство РФ

Правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T10:41

2026-07-11T10:41

2026-07-11T10:41

крым

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

правительство россии

курортный сезон

господдержка

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149340373_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_a1da8d66144e3b2c639e75245149a873.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока, говорится в сообщении кабмина.Согласно документу, Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, еще 584,5 миллиона рублей будет направлено Севастополю.Средства из резервного фонда правительства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4,6 тысячи компаний, работающих в туриндустрии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, правительство россии, курортный сезон, господдержка