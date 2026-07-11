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4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму выделило правительство РФ
4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму выделило правительство РФ - РИА Новости Крым, 11.07.2026
4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму выделило правительство РФ
Правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T10:41
2026-07-11T10:41
2026-07-11T10:41
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туризм
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внутренний туризм
правительство россии
курортный сезон
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока, говорится в сообщении кабмина.Согласно документу, Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, еще 584,5 миллиона рублей будет направлено Севастополю.Средства из резервного фонда правительства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4,6 тысячи компаний, работающих в туриндустрии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, правительство россии, курортный сезон, господдержка
4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму выделило правительство РФ
На поддержку туриндустрии в Крыму правительство РФ выделило 4,3 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока, говорится в сообщении кабмина.
"Правительство окажет финансовую поддержку туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока из-за действий вооруженных сил Украины. Распоряжение о направлении на эти цели более 4,3 миллиарда рублей подписано", - сказано в сообщении.
Согласно документу, Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, еще 584,5 миллиона рублей будет направлено Севастополю.
Средства из резервного фонда правительства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4,6 тысячи компаний, работающих в туриндустрии.
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