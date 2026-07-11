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41 дрон сбили над Крымом и другими регионами России за 12 часов - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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41 дрон сбили над Крымом и другими регионами России за 12 часов
41 дрон сбили над Крымом и другими регионами России за 12 часов - РИА Новости Крым, 11.07.2026
41 дрон сбили над Крымом и другими регионами России за 12 часов
В течение дня силы ПВО уничтожили 41 дрон над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T20:50
2026-07-11T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В течение дня силы ПВО уничтожили 41 дрон над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.Минувшей ночью силы ПВО сбили 178 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма
41 дрон сбили над Крымом и другими регионами России за 12 часов

41 дрон сбили над Крымом и другими регионами России за 12 часов

20:50 11.07.2026 (обновлено: 21:11 11.07.2026)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В течение дня силы ПВО уничтожили 41 дрон над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Минувшей ночью силы ПВО сбили 178 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.
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178 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
 
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