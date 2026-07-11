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178 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 11.07.2026
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178 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
178 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 11.07.2026
178 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за ночь сбили 178 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство обороны... РИА Новости Крым, 11.07.2026
2026-07-11T08:27
2026-07-11T08:30
министерство обороны рф
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СИМФЕРОРПОЛЬ, РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 178 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что накануне вечером силы противовоздушной обороны сбили 144 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф
178 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

178 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

08:27 11.07.2026 (обновлено: 08:30 11.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОРПОЛЬ, РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 178 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что накануне вечером силы противовоздушной обороны сбили 144 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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