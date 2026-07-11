https://crimea.ria.ru/20260711/178-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1157551431.html

178 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

178 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 11.07.2026

178 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 178 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство обороны... РИА Новости Крым, 11.07.2026

2026-07-11T08:27

2026-07-11T08:27

2026-07-11T08:30

министерство обороны рф

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СИМФЕРОРПОЛЬ, РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 178 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что накануне вечером силы противовоздушной обороны сбили 144 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260711/gruppovoy-udar-nanesen-po-obektam-vpk-na-ukraine-1157551252.html

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министерство обороны рф