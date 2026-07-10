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Жуткие цифры: Киев за неделю боев потерял 10 тысяч военных

Жуткие цифры: Киев за неделю боев потерял 10 тысяч военных - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Жуткие цифры: Киев за неделю боев потерял 10 тысяч военных

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, суммарные потери ВСУ по всей линии боевого... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T14:27

2026-07-10T14:27

2026-07-10T14:27

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, суммарные потери ВСУ по всей линии боевого соприкосновения составили около 10 тысяч боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области. В зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1380 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.Бойцы группировки "Запад" освободили населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина и Шийковка Харьковской области. Украинские формирования в зоне ответственности группировки лишились свыше 1490 солдат, 23 боевых бронированных машин, 106 автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии, трех боевых машин реактивных систем залпового огня и пяти станций радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили Константиновку в ДНР. Потери ВСУ составили 1310 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.Войска "Центр" взяли под контроль Василевку в ДНР. Киевский режим потерял на данном направлении за неделю 2290 боевиков, 12 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.Бойцы группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 3060 военных, 22 боевые бронированные машины, 52 автомобиля и три орудия полевой артиллерии.В зоне ответственности группировки войск "Днепр" противник потерял свыше 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, 75 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за сутки Освобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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