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Жуткие цифры: Киев за неделю боев потерял 10 тысяч военных - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Жуткие цифры: Киев за неделю боев потерял 10 тысяч военных
Жуткие цифры: Киев за неделю боев потерял 10 тысяч военных - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Жуткие цифры: Киев за неделю боев потерял 10 тысяч военных
Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, суммарные потери ВСУ по всей линии боевого... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T14:27
2026-07-10T14:27
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, суммарные потери ВСУ по всей линии боевого соприкосновения составили около 10 тысяч боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области. В зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1380 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.Бойцы группировки "Запад" освободили населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина и Шийковка Харьковской области. Украинские формирования в зоне ответственности группировки лишились свыше 1490 солдат, 23 боевых бронированных машин, 106 автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии, трех боевых машин реактивных систем залпового огня и пяти станций радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили Константиновку в ДНР. Потери ВСУ составили 1310 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.Войска "Центр" взяли под контроль Василевку в ДНР. Киевский режим потерял на данном направлении за неделю 2290 боевиков, 12 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.Бойцы группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 3060 военных, 22 боевые бронированные машины, 52 автомобиля и три орудия полевой артиллерии.В зоне ответственности группировки войск "Днепр" противник потерял свыше 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, 75 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю Около 1,5 тысячи боевиков ВСУ уничтожила армия России за сутки Освобождение Запорожья: как бойцы "Днепра" готовят дроны для наступлений
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Жуткие цифры: Киев за неделю боев потерял 10 тысяч военных

Потери ВСУ на фронте за неделю составили около 10 тысяч боевиков

14:27 10.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы
Боевая работа мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, суммарные потери ВСУ по всей линии боевого соприкосновения составили около 10 тысяч боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области. В зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1380 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
Бойцы группировки "Запад" освободили населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина и Шийковка Харьковской области. Украинские формирования в зоне ответственности группировки лишились свыше 1490 солдат, 23 боевых бронированных машин, 106 автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии, трех боевых машин реактивных систем залпового огня и пяти станций радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили Константиновку в ДНР. Потери ВСУ составили 1310 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.
Войска "Центр" взяли под контроль Василевку в ДНР. Киевский режим потерял на данном направлении за неделю 2290 боевиков, 12 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.
Бойцы группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 3060 военных, 22 боевые бронированные машины, 52 автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
В зоне ответственности группировки войск "Днепр" противник потерял свыше 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, 75 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы.
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Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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