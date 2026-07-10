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ЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети
ЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети - РИА Новости Крым, 10.07.2026
ЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети
В Южном федеральном округе (ЮФО) с 2025 года построено и реконструировано 111 объектов тепло- водоснабжения и водоотведения. Это позволило улучшить качество... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T18:16
2026-07-10T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Южном федеральном округе (ЮФО) с 2025 года построено и реконструировано 111 объектов тепло- водоснабжения и водоотведения. Это позволило улучшить качество коммунальных услуг для 866,2 тысячи человек. Об этом заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По программам модернизации ЖКХ в Севастополе построена газовая блочно-модульная котельная, в Керчи и Феодосии модернизирована система обеззараживания на водопроводных очистных сооружениях, уточнил вице-премьер.При работах используются современные методы прокладки труб, телеметрия с автоматизированным диспетчерским контролем. Кроме того, прокладываются коррозионностойкие полиэтиленовые трубы, надежная запорная арматура и сборные железобетонные колодцы, что в сочетании с закольцовкой водоводов обеспечивает резервные маршруты подачи и локальное отключение участков без перебоев для потребителей, отметил Хуснуллин.Работы ведутся в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Модернизация коммунальной инфраструктуры в ЮФО проводится за счет льготных займов из Фонда национального благосостояния и средств федерального бюджета."Мы поступательно движемся к достижению цели нацпроекта – к 2030 году улучшить жилищно-коммунальные услуги для 20 миллионов россиян", – заявил Хуснуллин.Ранее сообщалось, что в Крыму благодаря модернизации и ремонту теплосетей количество аварий снизилось более чем на 14%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в два поселка подведут воду и канализацию на ряд объектовВ Форосе начнут эксплуатацию 15 водных скважин и один объект КОС в этом годуКак идет строительство канализационного коллектора в Балаклаве
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, евпатория, керчь, феодосия, жкх, жкх крыма и севастополя, благоустройство, инфраструктура, национальный проект "инфраструктура для жизни", марат хуснуллин, новости крыма
ЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети
В Крыму и Севастополе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" обновляют сети - Хуснуллин
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Южном федеральном округе (ЮФО) с 2025 года построено и реконструировано 111 объектов тепло- водоснабжения и водоотведения. Это позволило улучшить качество коммунальных услуг для 866,2 тысячи человек. Об этом заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
"Например, в Крыму завершен капремонт водовода в Евпатории протяженностью 5,1 километра для 111 тысяч жителей", - рассказал он.
По программам модернизации ЖКХ в Севастополе построена газовая блочно-модульная котельная, в Керчи и Феодосии модернизирована система обеззараживания на водопроводных очистных сооружениях, уточнил вице-премьер.
При работах используются современные методы прокладки труб, телеметрия с автоматизированным диспетчерским контролем. Кроме того, прокладываются коррозионностойкие полиэтиленовые трубы, надежная запорная арматура и сборные железобетонные колодцы, что в сочетании с закольцовкой водоводов обеспечивает резервные маршруты подачи и локальное отключение участков без перебоев для потребителей, отметил Хуснуллин.
"Мы видим не только улучшение характеристик и эксплуатационных свойств объектов, но и конкретные социально-экономические изменения... Стабильная работа теплоисточников, сетей энергогенерации, систем водоснабжения и водоотведения – основа безопасного и качественного жизнеобеспечения для всех россиян", - отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Работы ведутся в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Модернизация коммунальной инфраструктуры в ЮФО проводится за счет льготных займов из Фонда национального благосостояния и средств федерального бюджета.
"Мы поступательно движемся к достижению цели нацпроекта – к 2030 году улучшить жилищно-коммунальные услуги для 20 миллионов россиян", – заявил Хуснуллин.
Ранее сообщалось
, что в Крыму благодаря модернизации и ремонту теплосетей количество аварий снизилось более чем на 14%.
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