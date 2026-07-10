https://crimea.ria.ru/20260710/zhkkh-v-krymu-i-sevastopole-kak-obnovlyayut-seti-1157545563.html

ЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети

ЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети - РИА Новости Крым, 10.07.2026

ЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети

В Южном федеральном округе (ЮФО) с 2025 года построено и реконструировано 111 объектов тепло- водоснабжения и водоотведения. Это позволило улучшить качество... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T18:16

2026-07-10T18:16

2026-07-10T18:16

нацпроекты в крыму

крым

севастополь

евпатория

керчь

феодосия

жкх

жкх крыма и севастополя

благоустройство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151001086_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57d4bf2138b06e74aa2646c69f112d1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Южном федеральном округе (ЮФО) с 2025 года построено и реконструировано 111 объектов тепло- водоснабжения и водоотведения. Это позволило улучшить качество коммунальных услуг для 866,2 тысячи человек. Об этом заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По программам модернизации ЖКХ в Севастополе построена газовая блочно-модульная котельная, в Керчи и Феодосии модернизирована система обеззараживания на водопроводных очистных сооружениях, уточнил вице-премьер.При работах используются современные методы прокладки труб, телеметрия с автоматизированным диспетчерским контролем. Кроме того, прокладываются коррозионностойкие полиэтиленовые трубы, надежная запорная арматура и сборные железобетонные колодцы, что в сочетании с закольцовкой водоводов обеспечивает резервные маршруты подачи и локальное отключение участков без перебоев для потребителей, отметил Хуснуллин.Работы ведутся в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Модернизация коммунальной инфраструктуры в ЮФО проводится за счет льготных займов из Фонда национального благосостояния и средств федерального бюджета."Мы поступательно движемся к достижению цели нацпроекта – к 2030 году улучшить жилищно-коммунальные услуги для 20 миллионов россиян", – заявил Хуснуллин.Ранее сообщалось, что в Крыму благодаря модернизации и ремонту теплосетей количество аварий снизилось более чем на 14%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в два поселка подведут воду и канализацию на ряд объектовВ Форосе начнут эксплуатацию 15 водных скважин и один объект КОС в этом годуКак идет строительство канализационного коллектора в Балаклаве

крым

севастополь

евпатория

керчь

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, евпатория, керчь, феодосия, жкх, жкх крыма и севастополя, благоустройство, инфраструктура, национальный проект "инфраструктура для жизни", марат хуснуллин, новости крыма