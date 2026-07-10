https://crimea.ria.ru/20260710/zhitelya-dzhankoya-otpravili-v-koloniyu-za-prizyvy-razbit-krymskiy-most-i-ubit-russkikh-1157528622.html

Жителя Джанкоя отправили в колонию за призывы разбить Крымский мост и убить русских

Жителя Джанкоя отправили в колонию за призывы разбить Крымский мост и убить русских - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Жителя Джанкоя отправили в колонию за призывы разбить Крымский мост и убить русских

Жителя Джанкоя отправили в колонию на 4 года за призывы разбить Крымский мост и убить русских. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T11:16

2026-07-10T11:16

2026-07-10T11:20

крым

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

крымский мост

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111618/34/1116183497_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_e8535d7d3f801756c170a419ccff5441.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Жителя Джанкоя отправили в колонию на 4 года за призывы разбить Крымский мост и убить русских. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по двум статьям. Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", на 1 год 6 месяцев.Приговор в законную силу пока не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный" Сливали данные о ПВО и фото результатов атак: в Крыму задержаны два агента Киева Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крымский мост, новости крыма