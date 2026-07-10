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Жителя Джанкоя отправили в колонию за призывы разбить Крымский мост и убить русских - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Жителя Джанкоя отправили в колонию за призывы разбить Крымский мост и убить русских
Жителя Джанкоя отправили в колонию за призывы разбить Крымский мост и убить русских - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Жителя Джанкоя отправили в колонию за призывы разбить Крымский мост и убить русских
Жителя Джанкоя отправили в колонию на 4 года за призывы разбить Крымский мост и убить русских. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T11:16
2026-07-10T11:20
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крымский мост
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Жителя Джанкоя отправили в колонию на 4 года за призывы разбить Крымский мост и убить русских. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по двум статьям. Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", на 1 год 6 месяцев.Приговор в законную силу пока не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный" Сливали данные о ПВО и фото результатов атак: в Крыму задержаны два агента Киева Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов
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крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крымский мост, новости крыма
Жителя Джанкоя отправили в колонию за призывы разбить Крымский мост и убить русских

Жителя Джанкоя отправили в колонию на 4 года за призывы разбить Крымский мост

11:16 10.07.2026 (обновлено: 11:20 10.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Алексей Вовк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Жителя Джанкоя отправили в колонию на 4 года за призывы разбить Крымский мост и убить русских. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что гражданин С.,1976 года рождения, с использованием своей страницы в Telegram разместил в открытом доступе текстовые комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении Крымского моста. Кроме того, мужчина призывал к убийству русских и убийству политических деятелей", - говорится в сообщении.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело по двум статьям. Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", на 1 год 6 месяцев.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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КрымУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюКрымский мостНовости Крыма
 
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