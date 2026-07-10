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Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области
Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области, погибла женщина, ее муж получил ранения. Об этом сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T10:40
2026-07-10T10:40
2026-07-10T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области, погибла женщина, ее муж получил ранения. Об этом сообщает оперштаб региона.Мужа погибшей попутным транспортом доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения грудной клетки, рук, ног и головы. После оказания помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.Как сообщалось ранее, в ночь на четверг при атаке беспилотников ВСУ на Крым погиб житель Джанкоя.Также 9 июля в Белгородской области вражеский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю, погиб один мужчина, пять человек, в том числе 16-летний подросток, получили ранения.8 июля глава администрации села Долгое Белгородской области получил ранения в результате детонации украинского дрона, он находится в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧСВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирамиВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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атаки всу, белгородская область, новости сво, обстрелы белгородской области
Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области
В Белгородской области погибла женщина при ударе украинского дрона по автомобилю