https://crimea.ria.ru/20260710/zaverbovannomu-sbu-sevastopoltsu-dali--17-let-za-pokushenie-na-gosizmenu-1157542305.html
Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
В Севастополе вынесен приговор 54-летнему местному жителю за покушение на государственную измену и незаконное хранение взрывного устройства. Мужчина был... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T16:32
2026-07-10T16:32
2026-07-10T16:32
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
госизмена
украинские спецслужбы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111243/48/1112434820_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_193a0b750f0a4c3fadda5a5a2f7b6e41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор 54-летнему местному жителю за покушение на государственную измену и незаконное хранение взрывного устройства. Мужчина был завербован Службой безопасности Украины, рассказали в Управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.В квартире мужчины обнаружены мобильный телефон с конспиративной у перепиской с сотрудником СБУ и самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 476,8 граммов и электродетонатора ЭДП военного назначения.Как сообщили в прокуратуре Севастополя, севастополец был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2025 года. Мужчина согласился оказывать помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 17 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Также ограничена свобода на 1 год. Приговор в силу пока не вступил.Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировали последствия ударов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмовПомогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБЯлтинца приговорили к 18 годам колонии за государственную измену
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111243/48/1112434820_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_dd66511ad75bce3ce8ca57555687ce60.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, госизмена, украинские спецслужбы
Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
В Севастополе завербованному СБУ мужчине дали 17 лет за покушение на госизмену
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор 54-летнему местному жителю за покушение на государственную измену и незаконное хранение взрывного устройства. Мужчина был завербован Службой безопасности Украины, рассказали в Управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"По заданию куратора фигурант должен был осуществить сбор и передачу сведений в отношении объектов Минобороны России в городе Севастополе, а также выполнить задания по подъему и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств. Довести преступный замысел до конца фигуранту не удалось, поскольку он был задержан сотрудниками ФСБ", - говорится в сообщении.
В квартире мужчины обнаружены мобильный телефон с конспиративной у перепиской с сотрудником СБУ и самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 476,8 граммов и электродетонатора ЭДП военного назначения.
Как сообщили в прокуратуре Севастополя, севастополец был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2025 года. Мужчина согласился оказывать помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 17 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Также ограничена свобода на 1 год.
Приговор в силу пока не вступил.
Ранее сообщалось
, что в Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировали последствия ударов ВСУ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: