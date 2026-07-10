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Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
В Севастополе вынесен приговор 54-летнему местному жителю за покушение на государственную измену и незаконное хранение взрывного устройства. Мужчина был... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T16:32
2026-07-10T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор 54-летнему местному жителю за покушение на государственную измену и незаконное хранение взрывного устройства. Мужчина был завербован Службой безопасности Украины, рассказали в Управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.В квартире мужчины обнаружены мобильный телефон с конспиративной у перепиской с сотрудником СБУ и самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 476,8 граммов и электродетонатора ЭДП военного назначения.Как сообщили в прокуратуре Севастополя, севастополец был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2025 года. Мужчина согласился оказывать помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 17 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Также ограничена свобода на 1 год. Приговор в силу пока не вступил.Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировали последствия ударов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмовПомогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБЯлтинца приговорили к 18 годам колонии за государственную измену
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, госизмена, украинские спецслужбы
Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену

В Севастополе завербованному СБУ мужчине дали 17 лет за покушение на госизмену

16:32 10.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники. Архивное фото
Наручники. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор 54-летнему местному жителю за покушение на государственную измену и незаконное хранение взрывного устройства. Мужчина был завербован Службой безопасности Украины, рассказали в Управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"По заданию куратора фигурант должен был осуществить сбор и передачу сведений в отношении объектов Минобороны России в городе Севастополе, а также выполнить задания по подъему и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств. Довести преступный замысел до конца фигуранту не удалось, поскольку он был задержан сотрудниками ФСБ", - говорится в сообщении.
В квартире мужчины обнаружены мобильный телефон с конспиративной у перепиской с сотрудником СБУ и самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 476,8 граммов и электродетонатора ЭДП военного назначения.
Как сообщили в прокуратуре Севастополя, севастополец был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2025 года. Мужчина согласился оказывать помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 17 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Также ограничена свобода на 1 год.
Приговор в силу пока не вступил.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировали последствия ударов ВСУ.
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