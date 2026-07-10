https://crimea.ria.ru/20260710/zaverbovannomu-sbu-sevastopoltsu-dali--17-let-za-pokushenie-na-gosizmenu-1157542305.html

Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену

Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену

В Севастополе вынесен приговор 54-летнему местному жителю за покушение на государственную измену и незаконное хранение взрывного устройства. Мужчина был... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T16:32

2026-07-10T16:32

2026-07-10T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор 54-летнему местному жителю за покушение на государственную измену и незаконное хранение взрывного устройства. Мужчина был завербован Службой безопасности Украины, рассказали в Управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.В квартире мужчины обнаружены мобильный телефон с конспиративной у перепиской с сотрудником СБУ и самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 476,8 граммов и электродетонатора ЭДП военного назначения.Как сообщили в прокуратуре Севастополя, севастополец был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2025 года. Мужчина согласился оказывать помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 17 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Также ограничена свобода на 1 год. Приговор в силу пока не вступил.Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировали последствия ударов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмовПомогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБЯлтинца приговорили к 18 годам колонии за государственную измену

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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