https://crimea.ria.ru/20260710/zachem-budanov-esche-bolshe-provotsiruet-polshu--mnenie-1157515332.html

Зачем Буданов* еще больше провоцирует Польшу – мнение

Зачем Буданов* еще больше провоцирует Польшу – мнение - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Зачем Буданов* еще больше провоцирует Польшу – мнение

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* как один из потенциальных претендентов на пост президента Украины делает провокационные заявления в адрес... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T06:24

2026-07-10T06:24

2026-07-10T06:24

кирилл буданов*

игорь шатров

мнения

политика

украина

выборы на украине

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* как один из потенциальных претендентов на пост президента Украины делает провокационные заявления в адрес Польши, чтобы заработать себе очки на внутренней националистически настроенной аудитории, которая будет играть серьезную роль на выборах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.На днях Буданов*, экс-руководитель главного управления разведки минобороны Украины, предрек обострение отношений между Украиной и Польшей к годовщине Волынскую резни из-за расхождений в трактовке событий, связанных с деятельностью националистических украинских отрядов ОУН**-УПА**. Директор Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Бартош Гродецкий в ответ заявил, что Украина таким образом стремится переложить на Польшу ответственность за кризис в отношениях стран, связанный с героизацией Киевом нацистских преступников. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Украину "сдержать эмоции". По мнению Шатрова, подобные выпады Буданова*, как одного из претендентов на пост президента Украины, рассчитаны на внутреннюю националистически настроенную аудиторию.Таким образом ряд потенциальных кандидатов сейчас стараются показать себя лучше Зеленского, более перспективным, отметил он."И хотя уже некоторые кандидатуры проявились, некоторые только набирают очки для своего "внутреннего" будущего. Не все ведь рассчитывают сбежать за границу – некоторые надеются перехватить у Зеленского страну и каким-то образом ее под себя выстроить... считают, что у них это лучше получится", – добавил Шатров.Будущие кандидаты уже сейчас пытаются договориться со сторонами "украинского" конфликта – Европой и Россией, отметил политолог."И не только такого рода заявления звучат наглые в отношении Польши. Кто-то с врагами России, которые сбежали в Европу, пытаются договориться, и теми, кто у нас здесь находится, и с нашей властью. Я уверен, что по разного рода каналам многие сейчас потенциальные претенденты на пост президента Украины пытаются выстраивать отношения с Россией, ведут какие-то переговоры", – сказал Шатров.Он считает, что конец 2026 года обозначится накалом политических страстей на Украине из-за осознания скорых больших перемен.Отношения Украины и Польши много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами жителей Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах, в основном польского населения. Сенат Польши признал геноцидом Волынскую трагедию, которую устроили националистические отряды ОУН**-УПА**.В 2026 году произошел новый виток конфронтации на эту тему: Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей банд ОУН**-УПА**, а также присвоил звание "имени героев УПА**" подразделению ВСУ. За это Варшава лишила Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого орла.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.** Запрещенная в России экстремистская организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов* сделал заявление о восстановлении отношений с Россией Офис Зеленского прогнозирует обострение конфликта с Польшей Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с Польшей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов*, игорь шатров, мнения, политика, украина, выборы на украине, польша