https://crimea.ria.ru/20260710/vyplaty-postradavshim-ot-chs-v-krymu-zapustili-goryachie-linii-1157543089.html

Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии

Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии

Для решения вопросов крымчан по поводу оформления выплат пострадавшим от ЧС работают горячие линии. Об этом сообщили в Минтруде Крыма. РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T17:00

2026-07-10T17:00

2026-07-10T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Для решения вопросов крымчан по поводу оформления выплат пострадавшим от ЧС работают горячие линии. Об этом сообщили в Минтруде Крыма.Горячие линии работают в трех городах и восьми районах региона:- Армянск: +73656720345, +73656721275;- Белогорский район: +79782086008, +79780917395, +79780487445;- Джанкой: +79789395687, +79789392774, +79789394421;- Джанкойский район: +79789942335;- Красноперекопск: 79789970895, 79789082231, 8(36565)3-17-26, 8(36565)3-17-35;- Красноперекопский район: +79789858617, +79789858612;- Нижнегорский район: + 79786992785, +73655021637;- Сакский район: +73656330604, +73656330690;- Черноморский район: 8(6558)91-294, 8(36558) 99-465, 8(36558) 92-707;- Красногвардейский район: 8(6556)22-492, 8(6556)25-029;- Первомайский район: +73655292459, +73655292272, +73655292659;- Раздольненский район: +79783207448, +79781132216.Ранее сообщалось, что крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм полученияВыплата пострадавшим от ЧС в Крыму: подать заявление можно через "Госуслуги"В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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