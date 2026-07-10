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Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии
Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии
Для решения вопросов крымчан по поводу оформления выплат пострадавшим от ЧС работают горячие линии. Об этом сообщили в Минтруде Крыма. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T17:00
2026-07-10T17:00
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Для решения вопросов крымчан по поводу оформления выплат пострадавшим от ЧС работают горячие линии. Об этом сообщили в Минтруде Крыма.Горячие линии работают в трех городах и восьми районах региона:- Армянск: +73656720345, +73656721275;- Белогорский район: +79782086008, +79780917395, +79780487445;- Джанкой: +79789395687, +79789392774, +79789394421;- Джанкойский район: +79789942335;- Красноперекопск: 79789970895, 79789082231, 8(36565)3-17-26, 8(36565)3-17-35;- Красноперекопский район: +79789858617, +79789858612;- Нижнегорский район: + 79786992785, +73655021637;- Сакский район: +73656330604, +73656330690;- Черноморский район: 8(6558)91-294, 8(36558) 99-465, 8(36558) 92-707;- Красногвардейский район: 8(6556)22-492, 8(6556)25-029;- Первомайский район: +73655292459, +73655292272, +73655292659;- Раздольненский район: +79783207448, +79781132216.Ранее сообщалось, что крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм полученияВыплата пострадавшим от ЧС в Крыму: подать заявление можно через "Госуслуги"В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, новости крыма, режим чс, горячая линия, минтруда крыма
Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии

В Крыму работают горячие линии для вопросов по выплатам пострадавшим от ЧС

17:00 10.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги на клавиатуре
Деньги на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Для решения вопросов крымчан по поводу оформления выплат пострадавшим от ЧС работают горячие линии. Об этом сообщили в Минтруде Крыма.
"В муниципалитетах Республики Крым начали работу горячие линии для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был введен 26 июня указом главы Крыма. Крымчане могут обратиться за консультациями и разъяснениями по вопросам получения единовременной денежной выплаты", - говорится в сообщении.
Горячие линии работают в трех городах и восьми районах региона:
- Армянск: +73656720345, +73656721275;
- Белогорский район: +79782086008, +79780917395, +79780487445;
- Джанкой: +79789395687, +79789392774, +79789394421;
- Джанкойский район: +79789942335;
- Красноперекопск: 79789970895, 79789082231, 8(36565)3-17-26, 8(36565)3-17-35;
- Красноперекопский район: +79789858617, +79789858612;
- Нижнегорский район: + 79786992785, +73655021637;
- Сакский район: +73656330604, +73656330690;
- Черноморский район: 8(6558)91-294, 8(36558) 99-465, 8(36558) 92-707;
- Красногвардейский район: 8(6556)22-492, 8(6556)25-029;
- Первомайский район: +73655292459, +73655292272, +73655292659;
- Раздольненский район: +79783207448, +79781132216.
Ранее сообщалось, что крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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