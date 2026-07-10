https://crimea.ria.ru/20260710/vtb-v-krymu-i-sevastopole-obsluzhivaet-bolee-6-tysyach-klientov-ezhednevno-1157528161.html

ВТБ в Крыму и Севастополе обслуживает более 6 тысяч клиентов ежедневно

ВТБ в Крыму и Севастополе обслуживает более 6 тысяч клиентов ежедневно - РИА Новости Крым, 10.07.2026

ВТБ в Крыму и Севастополе обслуживает более 6 тысяч клиентов ежедневно

ВТБ продолжает обслуживание клиентов в Крыму и Севастополе в полном объеме, несмотря на режим ЧС в регионе, каждый день в офисы обращаются более 6 тысяч... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T11:10

2026-07-10T11:10

2026-07-10T11:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. ВТБ продолжает обслуживание клиентов в Крыму и Севастополе в полном объеме, несмотря на режим ЧС в регионе, каждый день в офисы обращаются более 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба финансовой организации.Банкоматная сеть в Крыму насчитывает 1,4 тысячи устройств. Они работают при наличии электроснабжения, а также в офисах, подключенных к генераторам. Для удобства клиентов карта работающих банкоматов на сайте и в приложении ВТБ Онлайн обновляется каждые 15-20 минут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, крым, новости