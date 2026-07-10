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ВТБ в Крыму и Севастополе обслуживает более 6 тысяч клиентов ежедневно
ВТБ в Крыму и Севастополе обслуживает более 6 тысяч клиентов ежедневно - РИА Новости Крым, 10.07.2026
ВТБ в Крыму и Севастополе обслуживает более 6 тысяч клиентов ежедневно
ВТБ продолжает обслуживание клиентов в Крыму и Севастополе в полном объеме, несмотря на режим ЧС в регионе, каждый день в офисы обращаются более 6 тысяч... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T11:10
2026-07-10T11:10
2026-07-10T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. ВТБ продолжает обслуживание клиентов в Крыму и Севастополе в полном объеме, несмотря на режим ЧС в регионе, каждый день в офисы обращаются более 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба финансовой организации.Банкоматная сеть в Крыму насчитывает 1,4 тысячи устройств. Они работают при наличии электроснабжения, а также в офисах, подключенных к генераторам. Для удобства клиентов карта работающих банкоматов на сайте и в приложении ВТБ Онлайн обновляется каждые 15-20 минут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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втб, банк, крым, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. ВТБ продолжает обслуживание клиентов в Крыму и Севастополе в полном объеме, несмотря на режим ЧС в регионе, каждый день в офисы обращаются более 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба финансовой организации.
Чаще всего люди в Крыму и Севастополе обращаются по вопросам мер поддержки в период ЧС, работы банкоматов и цифровых сервисов. По сравнению с маем/июнем клиентопоток в офисы постепенно снижается, а в контакт-центр (телефонные консультации, чат-бот в приложении), наоборот, растет. Предпочтение все больше отдают дистанционному обслуживанию.
Банкоматная сеть в Крыму насчитывает 1,4 тысячи устройств. Они работают при наличии электроснабжения, а также в офисах, подключенных к генераторам. Для удобства клиентов карта работающих банкоматов на сайте и в приложении ВТБ Онлайн обновляется каждые 15-20 минут.
"Несмотря на действующий режим чрезвычайной ситуации, наша ключевая задача остается неизменной — обеспечить жителям Крыма и Севастополя непрерывный доступ к банковским услугам. Мы продолжаем стабильную работу офисов, банкоматной сети, дистанционных сервисов и контакт-центра, чтобы клиенты могли оперативно получить необходимые услуги, консультации и меры поддержки", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.
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