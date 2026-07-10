https://crimea.ria.ru/20260710/vsu-atakuyut-rostovskuyu-oblast---pozhary-v-portu-i-na-neftekhranilischakh-1157521229.html

ВСУ атакуют Ростовскую область - пожары в порту и на нефтехранилищах

ВСУ атакуют Ростовскую область - пожары в порту и на нефтехранилищах - РИА Новости Крым, 10.07.2026

ВСУ атакуют Ростовскую область - пожары в порту и на нефтехранилищах

Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область, сбито уже более 30 вражеских дронов. В результате атаки произошло возгорание на двух объектах хранения... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T07:32

2026-07-10T07:32

2026-07-10T07:35

ростовская область

юрий слюсарь

новости сво

пожар

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область, сбито уже более 30 вражеских дронов. В результате атаки произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.По словам губернатора, в Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки БПЛА произошло возгорание административного здания. Погибших и пострадавших нет. Пожар полностью локализован."В Азове в результате атаки дрона произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы", - проинформировал Слюсарь.В Таганроге в результате падения обломков дрона повреждено остекление и двери частного дома. Также произошло возгорание на крыше административного здания. Пострадавших нет.Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в ночь на пятницу на территории Ильского НПЗ произошел пожар в результате атаки украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожаяХерсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объектИз-за атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы в Тверской области

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости сво, пожар, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)