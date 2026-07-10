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ВСУ атакуют Ростовскую область - пожары в порту и на нефтехранилищах - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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ВСУ атакуют Ростовскую область - пожары в порту и на нефтехранилищах
ВСУ атакуют Ростовскую область - пожары в порту и на нефтехранилищах - РИА Новости Крым, 10.07.2026
ВСУ атакуют Ростовскую область - пожары в порту и на нефтехранилищах
Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область, сбито уже более 30 вражеских дронов. В результате атаки произошло возгорание на двух объектах хранения... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T07:32
2026-07-10T07:35
ростовская область
юрий слюсарь
новости сво
пожар
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область, сбито уже более 30 вражеских дронов. В результате атаки произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.По словам губернатора, в Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки БПЛА произошло возгорание административного здания. Погибших и пострадавших нет. Пожар полностью локализован."В Азове в результате атаки дрона произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы", - проинформировал Слюсарь.В Таганроге в результате падения обломков дрона повреждено остекление и двери частного дома. Также произошло возгорание на крыше административного здания. Пострадавших нет.Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в ночь на пятницу на территории Ильского НПЗ произошел пожар в результате атаки украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожаяХерсонская и Запорожская области обесточены - поврежден энергетический объектИз-за атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы в Тверской области
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, новости сво, пожар, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атакуют Ростовскую область - пожары в порту и на нефтехранилищах

В Ростовской области после атак ВСУ ликвидируют пожары в порту и на нефтехранилищах

07:32 10.07.2026 (обновлено: 07:35 10.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область, сбито уже более 30 вражеских дронов. В результате атаки произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область. В ходе отражения атаки уничтожено порядка трех с половиной десятков БПЛА в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах", - написал он в своем канале в МАКС.
По словам губернатора, в Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки БПЛА произошло возгорание административного здания. Погибших и пострадавших нет. Пожар полностью локализован.
"В Азове в результате атаки дрона произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы", - проинформировал Слюсарь.
В Таганроге в результате падения обломков дрона повреждено остекление и двери частного дома. Также произошло возгорание на крыше административного здания. Пострадавших нет.
"В настоящее время идет ликвидация возгорания на территории морского порта. По предварительной информации, пострадавших нет. Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется", - добавил губернатор.
Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в ночь на пятницу на территории Ильского НПЗ произошел пожар в результате атаки украинских беспилотников.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьНовости СВОПожарАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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