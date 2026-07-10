https://crimea.ria.ru/20260710/vsu-atakuyut-novorossiysk-dvizhenie-transporta-ogranicheno-1157546268.html

ВСУ атакуют Новороссийск: движение транспорта ограничено

ВСУ атакуют Новороссийск: движение транспорта ограничено - РИА Новости Крым, 10.07.2026

ВСУ атакуют Новороссийск: движение транспорта ограничено

В Новороссийске в Краснодарском крае отражают атаку ВСУ. Работает сирена, движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T18:37

2026-07-10T18:37

2026-07-10T18:37

россия

краснодарский край

новости

атаки всу

обстрелы всу

новороссийск

андрей кравченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Новороссийске в Краснодарском крае отражают атаку ВСУ. Работает сирена, движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.По информации главы города, перекрыто движение транспорта в сторону Геленджика от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.Кравченко призвал горожан сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУВ Азове и Таганроге тушат нефтехранилища после массированной атаки ВСУ10 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над Россией

россия

краснодарский край

новороссийск

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, новости, атаки всу, обстрелы всу, новороссийск, андрей кравченко