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ВСУ атакуют Новороссийск: движение транспорта ограничено
ВСУ атакуют Новороссийск: движение транспорта ограничено - РИА Новости Крым, 10.07.2026
ВСУ атакуют Новороссийск: движение транспорта ограничено
В Новороссийске в Краснодарском крае отражают атаку ВСУ. Работает сирена, движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T18:37
2026-07-10T18:37
2026-07-10T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Новороссийске в Краснодарском крае отражают атаку ВСУ. Работает сирена, движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.По информации главы города, перекрыто движение транспорта в сторону Геленджика от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.Кравченко призвал горожан сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУВ Азове и Таганроге тушат нефтехранилища после массированной атаки ВСУ10 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над Россией
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россия, краснодарский край, новости, атаки всу, обстрелы всу, новороссийск, андрей кравченко
ВСУ атакуют Новороссийск: движение транспорта ограничено
ВСУ атакуют Новороссийск - движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто