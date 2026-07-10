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Во Франции рекордно сокращается урожай кукурузы - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Во Франции рекордно сокращается урожай кукурузы
Во Франции рекордно сокращается урожай кукурузы - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Во Франции рекордно сокращается урожай кукурузы
Урожай кукурузы во Франции за неделю упал до минимума впервые за 15 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национального французского учреждения... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T22:17
2026-07-10T22:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Урожай кукурузы во Франции за неделю упал до минимума впервые за 15 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национального французского учреждения сельскохозяйственной и морской продукции FranceAgriMer.Согласно официальным данным, неделей ранее значение составляло 57%, а год назад находилось на отметке в 75%.Вместе с тем агентство Reuters отмечает, что этот показатель стал самым низким как минимум с 2011 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев доложил Путину о ходе посевной кампанииВ Крыму выросли площади под посевамиПосевную площадь в России увеличат до 83 миллионов гектаров
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4.7
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франция, урожай, в мире, новости
Во Франции рекордно сокращается урожай кукурузы

Во Франции урожай кукурузы упал до минимума за 15 лет - СМИ

22:17 10.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКукуруза
Кукуруза - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Урожай кукурузы во Франции за неделю упал до минимума впервые за 15 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национального французского учреждения сельскохозяйственной и морской продукции FranceAgriMer.
"Порядка 47% посевов кукурузы Франции находились в хорошем или очень хорошем состоянии за неделю, которая завершилась 6 июля", - следует из данных.
Согласно официальным данным, неделей ранее значение составляло 57%, а год назад находилось на отметке в 75%.
Вместе с тем агентство Reuters отмечает, что этот показатель стал самым низким как минимум с 2011 года.
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