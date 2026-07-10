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Владелицу ювелирного магазина в Севастополе задержали за сбыт золота на 6 млн

Владелицу ювелирного магазина в Севастополе задержали за сбыт золота на 6 млн - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Владелицу ювелирного магазина в Севастополе задержали за сбыт золота на 6 млн

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали женщину, причастную к незаконному сбыту ювелирных изделий их драгоценных металлов на 6,5... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T12:47

2026-07-10T12:47

2026-07-10T12:47

севастополь

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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происшествия

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уголовный кодекс

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали женщину, причастную к незаконному сбыту ювелирных изделий их драгоценных металлов на 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-службы УФСБ и управления МВД по Севастополю.Как уточнили в полиции Севастополя, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до трех лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей По пути на свадьбу к другу разжились "ювелиркой": в Крыму поймали аферистов В Крыму обманутый аферистами курьер забрал у ребенка золото родителей и попался

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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