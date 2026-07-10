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В Таганроге ввели локальный режим ЧС - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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В Таганроге ввели локальный режим ЧС
В Таганроге ввели локальный режим ЧС - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Таганроге ввели локальный режим ЧС
В Таганроге в границах территорий, которые пострадали от налета вражеских БПЛА, введен локальный режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T11:43
2026-07-10T11:43
юрий слюсарь
таганрог
ростовская область
новости
режим чс
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Таганроге в границах территорий, которые пострадали от налета вражеских БПЛА, введен локальный режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Беспилотники ВСУ в пятницу атакуют Ростовскую область, сбито более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога.В пункте временного размещения находятся 44 человека, из них 7 детей, уточнил губернатор.Он отметил, что сейчас силы и средства всех экстренных служб стянуты для оперативного реагирования на места происшествий - Азовский район, Азов, Таганрог. Главная задача - локализовать возгорания и не допустить распространения огня, особенно это важно сейчас в жаркий период, уточнил Слюсарь.Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников, информировали ранее в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два танкера атакованы дронами ВСУ в Азовском мореКрупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезаводПожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидирован
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юрий слюсарь, таганрог, ростовская область, новости, режим чс, атаки всу
В Таганроге ввели локальный режим ЧС

В Таганроге из-за налетов БПЛА введен локальный режим ЧС

11:43 10.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Таганроге в границах территорий, которые пострадали от налета вражеских БПЛА, введен локальный режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Беспилотники ВСУ в пятницу атакуют Ростовскую область, сбито более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога.
"В Таганроге в границах территорий, пострадавших от налетов БПЛА, локально введен режим ЧС. Эвакуированы жители домов, которые попали в зону ЧС", - написал Слюсарь в своем канале в МАКС.
В пункте временного размещения находятся 44 человека, из них 7 детей, уточнил губернатор.
Он отметил, что сейчас силы и средства всех экстренных служб стянуты для оперативного реагирования на места происшествий - Азовский район, Азов, Таганрог. Главная задача - локализовать возгорания и не допустить распространения огня, особенно это важно сейчас в жаркий период, уточнил Слюсарь.
Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников, информировали ранее в Минобороны РФ.
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Юрий СлюсарьТаганрогРостовская областьНовостиРежим ЧСАтаки ВСУ
 
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