https://crimea.ria.ru/20260710/v-taganroge-evakuiruyut-lyudey-posle-ataki-bespilotnikov-vsu-1157521623.html
В Таганроге эвакуируют людей после атаки беспилотников ВСУ
В Таганроге эвакуируют людей после атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Таганроге эвакуируют людей после атаки беспилотников ВСУ
В Таганроге проводят эвакуацию людей из зоны ЧС после атаки украинских беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T08:12
2026-07-10T08:12
2026-07-10T08:18
таганрог
светлана камбулова
ростовская область
атаки всу
новости сво
происшествия
эвакуация
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5bb4fa7bbf97e561e6fa67e764cfc52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Таганроге проводят эвакуацию людей из зоны ЧС после атаки украинских беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова.Беспилотники ВСУ в пятницу атакуют Ростовскую область, сбито уже более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь.По ее словам, все экстренные службы выполняют поставленные задачи.Мэр попросила горожан не паниковать и соблюдать меры безопасности.За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260710/pozhar-proizoshel-na-ilskom-npz-posle-ataki-bespilotnikov-1157520610.html
таганрог
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798927_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d29e09223a4d19ce44d455a704264ff9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, светлана камбулова, ростовская область, атаки всу, новости сво, происшествия, эвакуация
В Таганроге эвакуируют людей после атаки беспилотников ВСУ
В Таганроге эвакуируют людей из зоны ЧС после атаки украинских беспилотников - мэр
08:12 10.07.2026 (обновлено: 08:18 10.07.2026)