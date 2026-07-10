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В Таганроге эвакуируют людей после атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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В Таганроге эвакуируют людей после атаки беспилотников ВСУ
В Таганроге эвакуируют людей после атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Таганроге эвакуируют людей после атаки беспилотников ВСУ
В Таганроге проводят эвакуацию людей из зоны ЧС после атаки украинских беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T08:12
2026-07-10T08:18
таганрог
светлана камбулова
ростовская область
атаки всу
новости сво
происшествия
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Таганроге проводят эвакуацию людей из зоны ЧС после атаки украинских беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова.Беспилотники ВСУ в пятницу атакуют Ростовскую область, сбито уже более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь.По ее словам, все экстренные службы выполняют поставленные задачи.Мэр попросила горожан не паниковать и соблюдать меры безопасности.За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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таганрог, светлана камбулова, ростовская область, атаки всу, новости сво, происшествия, эвакуация
В Таганроге эвакуируют людей после атаки беспилотников ВСУ

В Таганроге эвакуируют людей из зоны ЧС после атаки украинских беспилотников - мэр

08:12 10.07.2026 (обновлено: 08:18 10.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Таганроге проводят эвакуацию людей из зоны ЧС после атаки украинских беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Беспилотники ВСУ в пятницу атакуют Ростовскую область, сбито уже более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС", - написала Камбулова в своем канале в МАКС.

По ее словам, все экстренные службы выполняют поставленные задачи.
Мэр попросила горожан не паниковать и соблюдать меры безопасности.
За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников.
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ТаганрогСветлана КамбуловаРостовская областьАтаки ВСУНовости СВОПроисшествияЭвакуация
 
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