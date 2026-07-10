https://crimea.ria.ru/20260710/v-taganroge-evakuiruyut-lyudey-posle-ataki-bespilotnikov-vsu-1157521623.html

В Таганроге эвакуируют людей после атаки беспилотников ВСУ

В Таганроге эвакуируют людей после атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.07.2026

В Таганроге эвакуируют людей после атаки беспилотников ВСУ

В Таганроге проводят эвакуацию людей из зоны ЧС после атаки украинских беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T08:12

2026-07-10T08:12

2026-07-10T08:18

таганрог

светлана камбулова

ростовская область

атаки всу

новости сво

происшествия

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Таганроге проводят эвакуацию людей из зоны ЧС после атаки украинских беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова.Беспилотники ВСУ в пятницу атакуют Ростовскую область, сбито уже более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь.По ее словам, все экстренные службы выполняют поставленные задачи.Мэр попросила горожан не паниковать и соблюдать меры безопасности.За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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таганрог

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таганрог, светлана камбулова, ростовская область, атаки всу, новости сво, происшествия, эвакуация