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В Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗС - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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В Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗС
В Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗС - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗС
В Севастополе с 10:00 на семи заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T10:06
2026-07-10T10:06
топливо
топливо в крыму
бензин
дефицит топлива в крыму
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе с 10:00 на семи заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Заправиться можно по следующим адресам:Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.9 июля сообщалось, что в Севастополе разрабатывают и готовятся протестировать новую систему продажи топлива на АЗС по графику, без необходимости получать QR-код ежедневно.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.8 июля Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с бензином в России: что делают властиАксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
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4.7
96
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топливо, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму, севастополь, новости севастополя
В Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗС

В Севастополе 10 июля будут продавать бензин на семи АЗС - Развожаев

10:06 10.07.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе с 10:00 на семи заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Заправиться можно по следующим адресам:
  • АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95, ДТ Ultra)
  • АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95, ДТ Ultra)
  • АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95, ДТ Ultra)
  • АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95, ДТ Ultra)
  • АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95, ДТ Ultra)
  • АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95, ДТ Ultra)
  • АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)
Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.
9 июля сообщалось, что в Севастополе разрабатывают и готовятся протестировать новую систему продажи топлива на АЗС по графику, без необходимости получать QR-код ежедневно.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
8 июля Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ТопливоТопливо в КрымуБензинДефицит топлива в КрымуСевастопольНовости Севастополя
 
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