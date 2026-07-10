https://crimea.ria.ru/20260710/v-sevastopole-v-pyatnitsu-toplivo-prodayut-na-semi-azs-1157524509.html

В Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗС

В Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗС - РИА Новости Крым, 10.07.2026

В Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗС

В Севастополе с 10:00 на семи заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T10:06

2026-07-10T10:06

2026-07-10T10:06

топливо

топливо в крыму

бензин

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе с 10:00 на семи заправках "Атан" в свободной продаже появится топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Заправиться можно по следующим адресам:Отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.9 июля сообщалось, что в Севастополе разрабатывают и готовятся протестировать новую систему продажи топлива на АЗС по графику, без необходимости получать QR-код ежедневно.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.8 июля Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с бензином в России: что делают властиАксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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