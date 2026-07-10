Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260710/v-sevastopole-otkryli-reyd-posle-otmeny-vozdushnoy-trevogi-1157533929.html
В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги
В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги
В Севастополе возобновили движение катеров и парома после отмены воздушной тревоги Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T13:28
2026-07-10T13:28
крым
новости крыма
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров и парома после отмены воздушной тревоги Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в 11.49, затем была объявлена воздушная тревога. Ограничение продлилось час, после чего работа катеров и паромов возобновилось. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_4c704754f6f80160bf52260fffd6f398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости севастополя
В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги

В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги

13:28 10.07.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров и парома после отмены воздушной тревоги Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт в 11.49, затем была объявлена воздушная тревога. Ограничение продлилось час, после чего работа катеров и паромов возобновилось.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаПаромы и катера в СевастополеМорской транспортНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55Подростки ранены при детонации боеприпаса в ЛНР
14:46В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона
14:38Под Севастополем снесенные ливнем камни перекрыли дорогу
14:27Жуткие цифры: Киев за неделю боев потерял 10 тысяч военных
14:13Беременная женщина выжила и сохранила ребенка после падения с 7 этажа
13:55Путин собрал Совбез РФ по вопросам информационной безопасности
13:50В Крыму по программе "Перезагрузка" восстановились 360 бойцов СВО
13:39Может ли Россия выйти из переговоров с США по Украине после слов Лаврова
13:28В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги
13:19Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани растет
13:12Работа медиков на фронте: как с передовой выносят раненых
12:59В Севастополе дали отбой воздушной тревоги
12:5210 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над Россией
12:47Владелицу ювелирного магазина в Севастополе задержали за сбыт золота на 6 млн
12:39Чистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы
12:28Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю
12:21Помощь Советскому району Крыма: все о воде, банкоматах и транспорте
12:13Над Севастополем работает ПВО – уничтожены два беспилотника
12:12Непогода обесточила часть Белогорского района в Крыму
12:04Тревога в Севастополе - в городе включили сирены
Лента новостейМолния