https://crimea.ria.ru/20260710/v-sevastopole-otkryli-reyd-posle-otmeny-vozdushnoy-trevogi-1157533929.html

В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги

В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 10.07.2026

В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги

В Севастополе возобновили движение катеров и парома после отмены воздушной тревоги Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T13:28

2026-07-10T13:28

2026-07-10T13:28

крым

новости крыма

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров и парома после отмены воздушной тревоги Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в 11.49, затем была объявлена воздушная тревога. Ограничение продлилось час, после чего работа катеров и паромов возобновилось. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости севастополя