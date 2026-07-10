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В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги
В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги
В Севастополе возобновили движение катеров и парома после отмены воздушной тревоги Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T13:28
2026-07-10T13:28
2026-07-10T13:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров и парома после отмены воздушной тревоги Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в 11.49, затем была объявлена воздушная тревога. Ограничение продлилось час, после чего работа катеров и паромов возобновилось. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги
В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги