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В Севастополе ограничили электроснабжение

В Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 10.07.2026

В Севастополе ограничили электроснабжение

По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T10:33

2026-07-10T10:33

2026-07-10T10:39

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей Севастополя с пониманием отнестись к этим временным трудностям. "Как только поступит команда на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. По возможности постарайтесь сейчас снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы", - добавил он.Как сообщалось, в пятницу утром в Южном и Центральном энергорайонах Крыма ввели дополнительные ограничения подачи электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабжения В Алуште более 1600 человек остались без света из-за непогодыВ Крыму несколько городов и районов остались без воды

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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