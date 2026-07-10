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В Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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В Севастополе ограничили электроснабжение
В Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Севастополе ограничили электроснабжение
По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T10:33
2026-07-10T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей Севастополя с пониманием отнестись к этим временным трудностям. "Как только поступит команда на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. По возможности постарайтесь сейчас снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы", - добавил он.Как сообщалось, в пятницу утром в Южном и Центральном энергорайонах Крыма ввели дополнительные ограничения подачи электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабжения В Алуште более 1600 человек остались без света из-за непогодыВ Крыму несколько городов и районов остались без воды
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В Севастополе ограничили электроснабжение

В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения - Развожаев

10:33 10.07.2026 (обновлено: 10:39 10.07.2026)
 
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ЛЭП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Отключения будут производиться точечно и по необходимости", - рассказал он.
Губернатор призвал жителей и гостей Севастополя с пониманием отнестись к этим временным трудностям.
"Как только поступит команда на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. По возможности постарайтесь сейчас снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы", - добавил он.
Как сообщалось, в пятницу утром в Южном и Центральном энергорайонах Крыма ввели дополнительные ограничения подачи электроэнергии.
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