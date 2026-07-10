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В Севастополе ограничили электроснабжение
В Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Севастополе ограничили электроснабжение
По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T10:33
2026-07-10T10:33
2026-07-10T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей Севастополя с пониманием отнестись к этим временным трудностям. "Как только поступит команда на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. По возможности постарайтесь сейчас снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы", - добавил он.Как сообщалось, в пятницу утром в Южном и Центральном энергорайонах Крыма ввели дополнительные ограничения подачи электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабжения В Алуште более 1600 человек остались без света из-за непогодыВ Крыму несколько городов и районов остались без воды
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В Севастополе ограничили электроснабжение
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения - Развожаев
10:33 10.07.2026 (обновлено: 10:39 10.07.2026)