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В Севастополе громко - Развожаев призвал сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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В Севастополе громко - Развожаев призвал сохранять спокойствие
В Севастополе громко - Развожаев призвал сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Севастополе громко - Развожаев призвал сохранять спокойствие
Громкие звуки в разных районах Севастополя связаны с военными учениями. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T19:07
2026-07-10T19:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Громкие звуки в разных районах Севастополя связаны с военными учениями. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.В рамках тренировки запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе громко - Развожаев призвал сохранять спокойствие

Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с военными учениями

19:07 10.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Громкие звуки в разных районах Севастополя связаны с военными учениями. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", - сообщил он.
В рамках тренировки запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил губернатор.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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