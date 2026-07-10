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В Севастополе громко - Развожаев призвал сохранять спокойствие
В Севастополе громко - Развожаев призвал сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Севастополе громко - Развожаев призвал сохранять спокойствие
Громкие звуки в разных районах Севастополя связаны с военными учениями. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T19:07
2026-07-10T19:07
2026-07-10T19:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Громкие звуки в разных районах Севастополя связаны с военными учениями. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.В рамках тренировки запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе громко - Развожаев призвал сохранять спокойствие
Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с военными учениями