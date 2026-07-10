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В Севастополе дали отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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В Севастополе дали отбой воздушной тревоги
В Севастополе дали отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Севастополе дали отбой воздушной тревоги
В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги", о том, что угроза атаки позади, сообщает также губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T12:59
2026-07-10T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги", о том, что угроза атаки позади, сообщает также губернатор Михаил Развожаев.Тревогу в Севастополе объявили в полдень. По информации Развожаева, в городе работала авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Сбиты 2 БПЛА в районе Северной стороны.Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается.Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало рассылать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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В Севастополе дали отбой воздушной тревоги

В Севастополе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги

12:59 10.07.2026 (обновлено: 13:02 10.07.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал "Отбой воздушной тревоги", о том, что угроза атаки позади, сообщает также губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – предупредил глава города в социальных сетях.
Тревогу в Севастополе объявили в полдень. По информации Развожаева, в городе работала авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Сбиты 2 БПЛА в районе Северной стороны.
Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается.
Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало рассылать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.
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