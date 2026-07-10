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В России ввели в обращение обновленную 100-рублевую банкноту
В России ввели в обращение обновленную 100-рублевую банкноту - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В России ввели в обращение обновленную 100-рублевую банкноту
Банк России 10 июля вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T10:53
2026-07-10T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Банк России 10 июля вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятораОтмечается, что защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствуют банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.На оборотной стороне обновленной банкноты размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа, по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года.Банкнота является законным средством наличного платежа и обязательна к приему без ограничений, добавили в ЦБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"Банк России представил тысячерублевую купюру нового образцаБанк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"
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центробанк рф, новости, деньги, финансы, экономика
В России ввели в обращение обновленную 100-рублевую банкноту
Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Банк России 10 июля вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора
"Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствуют банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.
На оборотной стороне обновленной банкноты размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа, по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года.
Банкнота является законным средством наличного платежа и обязательна к приему без ограничений, добавили в ЦБ.
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