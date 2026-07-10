https://crimea.ria.ru/20260710/v-novorossiysk-otmenili-opasnost-bpla-i-vozobnovili-dvizhenie-transporta-1157546588.html

В Новороссийск отменили опасность БПЛА и возобновили движение транспорта

В Новороссийск отменили опасность БПЛА и возобновили движение транспорта - РИА Новости Крым, 10.07.2026

В Новороссийск отменили опасность БПЛА и возобновили движение транспорта

В Новороссийске Краснодарского края отменили беспилотную опасность и восстановили движение транспорта в сторону Геленджика. Об этом сообщает оперативный штаб... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T19:31

2026-07-10T19:31

2026-07-10T19:31

краснодарский край

новости

новороссийск

россия

атаки всу

андрей кравченко

геленджик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Новороссийске Краснодарского края отменили беспилотную опасность и восстановили движение транспорта в сторону Геленджика. Об этом сообщает оперативный штаб региона.В пятницу вечером в городе отражали атаку ВСУ. Работала сирена, движение транспорта в сторону Геленджика, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки было перекрыто.Утром 10 июля сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУВ Азове и Таганроге тушат нефтехранилища после массированной атаки ВСУ10 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над Россией

краснодарский край

новороссийск

россия

геленджик

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, новороссийск, россия, атаки всу, андрей кравченко, геленджик