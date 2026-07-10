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В Нидерландах осквернен мемориальный комплекс "Советское поле славы" - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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В Нидерландах осквернен мемориальный комплекс "Советское поле славы"
В Нидерландах осквернен мемориальный комплекс "Советское поле славы" - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Нидерландах осквернен мемориальный комплекс "Советское поле славы"
В Нидерландах осквернен мемориальный комплекс "Советское поле славы", расположенный под городом Лесден. От рук вандалов пострадали более сотни могил, сообщает... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T22:30
2026-07-10T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Нидерландах осквернен мемориальный комплекс "Советское поле славы", расположенный под городом Лесден. От рук вандалов пострадали более сотни могил, сообщает пресс-служба фонда мемориала.Ранее директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг сообщил, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под Лесденом."Советское поле славы" под Лесденом, уникально для Нидерландов, поскольку является единственным, посвященным советским солдатам, отмечают в фонде."Посетители могут поразмышлять здесь о жертвах, которые принесли эти солдаты в борьбе с нацистской Германией, и о разрушительном воздействии войны на их жизни и жизни их семей", – сказано на сайте гуманитарной организации.На "Советском поле славы" в Нидерландах захоронены 865 жертв Второй мировой войны, большинство из них – бойцы Красной армии, погибшие в немецком плену или казненные нацистами.Фонд идентифицирует жертв Второй мировой войны, похороненных на Советском Поле Славы в Лесдене, разыскивает их родственников, которые по сей день не знают о судьбе их близких, и организует для них посещение могилы.В марте 2025 года под Лесденом был открыт одноименный музей "Советское поле славы", где можно узнать о том, как в Нидерландах оказался захоронен почти миллион жертв из СССР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Молдавии открыли мемориал вторгшимся в СССР румынским союзникам ГитлераВандалы осквернили памятник антифашистам в БолгарииПокойники на обмен: вандализм во Львове превратил Украину в Руину
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нидерланды, в мире, памятники, осквернение памятников советским воинам, новости, происшествия
В Нидерландах осквернен мемориальный комплекс "Советское поле славы"

В Нидерландах осквернили 150 надгробий советских воинов

22:30 10.07.2026
 
© AFP 2018 / Tobias Schwarz / Перейти в фотобанкПолицейские в Нидерландах
Полицейские в Нидерландах
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Нидерландах осквернен мемориальный комплекс "Советское поле славы", расположенный под городом Лесден. От рук вандалов пострадали более сотни могил, сообщает пресс-служба фонда мемориала.
"С глубоким потрясением Фонд "Советское поле славы" узнал об осквернении примерно 150 надгробий на советском воинском кладбище", – цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг сообщил, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под Лесденом.
"Советское поле славы" под Лесденом, уникально для Нидерландов, поскольку является единственным, посвященным советским солдатам, отмечают в фонде.
"Посетители могут поразмышлять здесь о жертвах, которые принесли эти солдаты в борьбе с нацистской Германией, и о разрушительном воздействии войны на их жизни и жизни их семей", – сказано на сайте гуманитарной организации.
На "Советском поле славы" в Нидерландах захоронены 865 жертв Второй мировой войны, большинство из них – бойцы Красной армии, погибшие в немецком плену или казненные нацистами.
Фонд идентифицирует жертв Второй мировой войны, похороненных на Советском Поле Славы в Лесдене, разыскивает их родственников, которые по сей день не знают о судьбе их близких, и организует для них посещение могилы.
В марте 2025 года под Лесденом был открыт одноименный музей "Советское поле славы", где можно узнать о том, как в Нидерландах оказался захоронен почти миллион жертв из СССР.
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