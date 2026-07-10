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В Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабжения

В Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 10.07.2026

В Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабжения

В Южном и Центральном энергорайонах Крыма в течение суток будут введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщили в компании... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T09:02

2026-07-10T09:02

2026-07-10T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Южном и Центральном энергорайонах Крыма в течение суток будут введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго"."В результате вражеской атаки на энергообъекты полуострова в ряде населенных пунктов Северо-Западного Крыма продолжатся ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.На предприятии отметили, что в связи с ремонтными работами, в течение суток дополнительные ограничения подачи электроэнергии будут вводиться в Южном и Центральном энергорайонах.Энергетики работают в круглосуточном режиме.В "Крымэнерго" подчеркнули, что сроки восстановления электроснабжения зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабженияАксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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