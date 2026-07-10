https://crimea.ria.ru/20260710/v-krymu-rastet-vnutrenniy-spros-na-nedvizhimost-1157486010.html

В Крыму растет внутренний спрос на недвижимость

В Крыму растет внутренний спрос на недвижимость - РИА Новости Крым, 10.07.2026

В Крыму растет внутренний спрос на недвижимость

Несмотря на ситуацию с топливом и энергетикой на полуострове сохраняется спрос на недвижимость. Сделки оформляются как по вторичному жилью, так и по новому... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T21:52

2026-07-10T21:52

2026-07-10T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на ситуацию с топливом и энергетикой на полуострове сохраняется спрос на недвижимость. Сделки оформляются как по вторичному жилью, так и по новому жилфонду, не останавливаются и стройки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела продаж первичной недвижимости крымского агентства недвижимости Юрий Приходько.Специалист пояснил, что в Крыму всегда около 30% сделок заключали с материковыми клиентами."Это и инвестирование, и дачи, и покупка жилья для отдыха или переезда. То есть 30% рынка всегда состояло из приезжих. А 60% - это были местные люди, которые покупали и продавали недвижимость. И сейчас никуда не уйдет этот момент - люди рождаются, умирают, сходятся и разводятся", - отметил он.В данное время, по информации гостя эфира, остался только внутренний рынок.По первичной недвижимости, в свою очередь добавила руководитель отдела продаж крымского агентства недвижимости Наталья Трухина, сейчас действуют льготные ставки. Можно приобрести квартиру под семейную ипотеку с приемлемым платежом, чтобы расшириться, переехать, либо инвестировать. Этим шансом нужно пользоваться, посоветовала она.Важным моментом, по мнению Натальи Трухиной, является то, что сейчас в Крыму не останавливается строительство."Несмотря на все переживания, стройки не останавливаются. Крупные застройщики продолжают работы ежедневно. Никаких в этом проблем нет, никакой паники в этом нет, люди действительно присматривают себе что-то на будущее", - подтвердила онаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменились цены на жилье в КрымуКерчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домовКак выбрать дом в Крыму и не прогадать: советы эксперта по недвижимости

https://crimea.ria.ru/20250624/vtorichka-v-krymu--eksperty-sovetuyut-bystree-pokupat-nedvizhimost-1147432795.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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