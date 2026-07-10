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В Крыму растет внутренний спрос на недвижимость
В Крыму растет внутренний спрос на недвижимость - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Крыму растет внутренний спрос на недвижимость
Несмотря на ситуацию с топливом и энергетикой на полуострове сохраняется спрос на недвижимость. Сделки оформляются как по вторичному жилью, так и по новому... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на ситуацию с топливом и энергетикой на полуострове сохраняется спрос на недвижимость. Сделки оформляются как по вторичному жилью, так и по новому жилфонду, не останавливаются и стройки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела продаж первичной недвижимости крымского агентства недвижимости Юрий Приходько.Специалист пояснил, что в Крыму всегда около 30% сделок заключали с материковыми клиентами."Это и инвестирование, и дачи, и покупка жилья для отдыха или переезда. То есть 30% рынка всегда состояло из приезжих. А 60% - это были местные люди, которые покупали и продавали недвижимость. И сейчас никуда не уйдет этот момент - люди рождаются, умирают, сходятся и разводятся", - отметил он.В данное время, по информации гостя эфира, остался только внутренний рынок.По первичной недвижимости, в свою очередь добавила руководитель отдела продаж крымского агентства недвижимости Наталья Трухина, сейчас действуют льготные ставки. Можно приобрести квартиру под семейную ипотеку с приемлемым платежом, чтобы расшириться, переехать, либо инвестировать. Этим шансом нужно пользоваться, посоветовала она.Важным моментом, по мнению Натальи Трухиной, является то, что сейчас в Крыму не останавливается строительство."Несмотря на все переживания, стройки не останавливаются. Крупные застройщики продолжают работы ежедневно. Никаких в этом проблем нет, никакой паники в этом нет, люди действительно присматривают себе что-то на будущее", - подтвердила онаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменились цены на жилье в КрымуКерчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домовКак выбрать дом в Крыму и не прогадать: советы эксперта по недвижимости
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крым, жилье в крыму, жилье, недвижимость, недвижимость в крыму, новости крыма, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым.
Несмотря на ситуацию с топливом и энергетикой на полуострове сохраняется спрос на недвижимость. Сделки оформляются как по вторичному жилью, так и по новому жилфонду, не останавливаются и стройки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал руководитель отдела продаж первичной недвижимости крымского агентства недвижимости Юрий Приходько.
Специалист пояснил, что в Крыму всегда около 30% сделок заключали с материковыми клиентами.
"Это и инвестирование, и дачи, и покупка жилья для отдыха или переезда. То есть 30% рынка всегда состояло из приезжих. А 60% - это были местные люди, которые покупали и продавали недвижимость. И сейчас никуда не уйдет этот момент - люди рождаются, умирают, сходятся и разводятся", - отметил он.
В данное время, по информации гостя эфира, остался только внутренний рынок.
"Часть внутреннего рынка в ожидании - они ждут, поднимутся цены или опустятся. И второй момент, который влияет на рынок - это его "перегрев" по ценам в течение двух лет. Не все готовы покупать по тем ценам. Сейчас рынок охлаждается, цены опускаются с высот и люди выходят на рынок все равно. Поэтому если ставить вопрос, надо ли сейчас покупать местному жителю жилье или меняться с однокомнатной на двухкомнатную квартиру, когда дети растут, то, конечно, надо", - поделился он.
По первичной недвижимости, в свою очередь добавила руководитель отдела продаж крымского агентства недвижимости Наталья Трухина, сейчас действуют льготные ставки. Можно приобрести квартиру под семейную ипотеку с приемлемым платежом, чтобы расшириться, переехать, либо инвестировать. Этим шансом нужно пользоваться, посоветовала она.
"Сейчас, на самом деле, хорошее окно возможностей, в том плане, что застройщики готовы пойти навстречу покупателю. Если раньше застройщики "перебирали" покупателями, то сейчас покупатель может немножечко прийти со своими условиями. И при этом рынок растет. То есть - это всегда самая лучшая фиксация денег. Как минимум вы зафиксируете свои деньги, спрячете их, так скажем, от инфляции, как максимум - вы на этом заработаете", - дала совет специалист.
Важным моментом, по мнению Натальи Трухиной, является то, что сейчас в Крыму не останавливается строительство.
"Несмотря на все переживания, стройки не останавливаются. Крупные застройщики продолжают работы ежедневно. Никаких в этом проблем нет, никакой паники в этом нет, люди действительно присматривают себе что-то на будущее", - подтвердила она
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