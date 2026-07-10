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В Крыму по программе "Перезагрузка" восстановились 360 бойцов СВО
В Крыму по программе "Перезагрузка" восстановились 360 бойцов СВО - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Крыму по программе "Перезагрузка" восстановились 360 бойцов СВО
За четыре года в Крыму реабилитацию в рамках программы Народного Фронта "Перезагрузка" прошли 360 участников специальной военной операции, получивших тяжелые... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T13:50
2026-07-10T13:50
2026-07-10T13:50
помощь бойцам сво
реабилитация
ирина куксенкова
крым
народный фронт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. За четыре года в Крыму реабилитацию в рамках программы Народного Фронта "Перезагрузка" прошли 360 участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения при исполнении воинского долга. Об этом на площадке пресс-центра РИА Новости Крым сообщила член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкор Ирина Куксенкова.По ее словам, в реабилитационном лагере "Перезагрузка" восстанавливаются военные со всей страны, в частности Дальнего востока, центральной части России, ЮФО. Преимущественно, это действующие бойцы подразделений специального назначения.Военкор отметила, что именно крымская "Перезагрузка" является особенной. Никто в стране не работает с действующими военнослужащими, тем более военнослужащими такой категории.Кроме того, военные уезжают отсюда не только здоровее физически, но и психоэмоционально."Здесь, наверное, своя атмосфера и свой климат, который помогает восстановиться. в том числе и душевно. Ребята могут поправить здоровье не только в медицинском плане, но и морально, душевно", - подчеркнула Ирина Куксенкова.Сейчас в Крыму проходит 19 смена "Перезагрузки". С начала сезона этого года в рамках программы отдохнуть и восстановить здоровье смогли 80 ветеранов СВО.Ранее сообщалось, что с начала года 180 крымских ветеранов СВО смогли пройти реабилитацию в центрах Социального фонда по всей стране. Для ветеранов доступны 12 специализированных центров реабилитации в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВОБойцам СВО упросили получение соцуслугСколько ветеранов СВО начали свой бизнес в Крыму с помощью государства
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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помощь бойцам сво, реабилитация, ирина куксенкова, крым, народный фронт
В Крыму по программе "Перезагрузка" восстановились 360 бойцов СВО
В Крыму за 4 года по программе "Перезагрузка" после ранений восстановились 360 бойцов СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. За четыре года в Крыму реабилитацию в рамках программы Народного Фронта "Перезагрузка" прошли 360 участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения при исполнении воинского долга. Об этом на площадке пресс-центра РИА Новости Крым сообщила член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкор Ирина Куксенкова.
По ее словам, в реабилитационном лагере "Перезагрузка" восстанавливаются военные со всей страны, в частности Дальнего востока, центральной части России, ЮФО. Преимущественно, это действующие бойцы подразделений специального назначения.
"Мы реабилитировали 360 человек и это не просто цифры. Это человек, наш защитник, его судьба. Военнослужащий, который остается навсегда в нашем кругу и коллективе, который всегда может к нам обратиться и которому мы всегда поможем", - рассказала Куксенкова.
Военкор отметила, что именно крымская "Перезагрузка" является особенной. Никто в стране не работает с действующими военнослужащими, тем более военнослужащими такой категории.
Кроме того, военные уезжают отсюда не только здоровее физически, но и психоэмоционально.
"Здесь, наверное, своя атмосфера и свой климат, который помогает восстановиться. в том числе и душевно. Ребята могут поправить здоровье не только в медицинском плане, но и морально, душевно", - подчеркнула Ирина Куксенкова.
Сейчас в Крыму проходит 19 смена "Перезагрузки". С начала сезона этого года в рамках программы отдохнуть и восстановить здоровье смогли 80 ветеранов СВО.
Ранее сообщалось, что с начала года 180 крымских ветеранов СВО смогли пройти
реабилитацию в центрах Социального фонда по всей стране. Для ветеранов доступны 12 специализированных центров реабилитации в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.
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