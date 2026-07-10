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В Крыму несколько городов и районов остались без воды

В Крыму несколько городов и районов остались без воды - РИА Новости Крым, 10.07.2026

В Крыму несколько городов и районов остались без воды

В Крыму в пятницу в городе Армянске и более чем в 20 селах и поселках нескольких районов республики не будут воды из-за ремонтных работ на энергетических сетях. РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T08:26

2026-07-10T08:26

2026-07-10T08:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу в городе Армянске и более чем в 20 селах и поселках нескольких районов республики не будут воды из-за ремонтных работ на энергетических сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма"."10 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.Кроме того, воды не будет в более чем 20 селах Красногвардейского, Первомайского, Симферопольского и Нижнегорского районов: поселок Красногвардейское, села Григорьевка, Калинино, Курганное, Восход, Амурское, Марьяновка, Миролюбовка, Петровка (частично), Мускатное, Новопокровка (частично), Невское, Проточное, Колодезное, Докучаево, Пологи, Новозуевка, Пшеничное, Любимовка, Сливянка, Охотское, Родники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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