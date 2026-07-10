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В Крыму несколько городов и районов остались без воды - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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В Крыму несколько городов и районов остались без воды
В Крыму несколько городов и районов остались без воды - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Крыму несколько городов и районов остались без воды
В Крыму в пятницу в городе Армянске и более чем в 20 селах и поселках нескольких районов республики не будут воды из-за ремонтных работ на энергетических сетях. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T08:26
2026-07-10T08:26
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отключение электроэнергии в крыму
отключение воды в крыму
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу в городе Армянске и более чем в 20 селах и поселках нескольких районов республики не будут воды из-за ремонтных работ на энергетических сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма"."10 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.Кроме того, воды не будет в более чем 20 селах Красногвардейского, Первомайского, Симферопольского и Нижнегорского районов: поселок Красногвардейское, села Григорьевка, Калинино, Курганное, Восход, Амурское, Марьяновка, Миролюбовка, Петровка (частично), Мускатное, Новопокровка (частично), Невское, Проточное, Колодезное, Докучаево, Пологи, Новозуевка, Пшеничное, Любимовка, Сливянка, Охотское, Родники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму несколько городов и районов остались без воды

В Крыму Армянск и Раздольненский район в пятницу без воды из-за аварии на энергосетях

08:26 10.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Alex DRYZКран
Кран - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости Крым . Alex DRYZ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу в городе Армянске и более чем в 20 селах и поселках нескольких районов республики не будут воды из-за ремонтных работ на энергетических сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
"10 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
Из-за аварии на сетях "Крымэнерго" ограничения коснулись городского округа Армянск, поселка Раздольное и Раздольненского района, ряда улиц в селе Нижняя Кутузовка (Алушта).
Кроме того, воды не будет в более чем 20 селах Красногвардейского, Первомайского, Симферопольского и Нижнегорского районов: поселок Красногвардейское, села Григорьевка, Калинино, Курганное, Восход, Амурское, Марьяновка, Миролюбовка, Петровка (частично), Мускатное, Новопокровка (частично), Невское, Проточное, Колодезное, Докучаево, Пологи, Новозуевка, Пшеничное, Любимовка, Сливянка, Охотское, Родники.
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