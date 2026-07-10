Рейтинг@Mail.ru
В Керчи асфальтобетонный завод загрязнял воздух – дело в суде - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260710/v-kerchi-asfaltobetonnyy-zavod-zagryaznyal-vozdukh--delo-v-sude-1157539080.html
В Керчи асфальтобетонный завод загрязнял воздух – дело в суде
В Керчи асфальтобетонный завод загрязнял воздух – дело в суде - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Керчи асфальтобетонный завод загрязнял воздух – дело в суде
Работник асфальтобетонного завода в Керчи отправится под суд за выброс в атмосферу загрязняющих веществ. Об этом информирует пресс-служба Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T15:21
2026-07-10T15:21
крым
керчь
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости крыма
уголовный кодекс
экология
правосудие
суд
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0a/1157539968_0:142:644:504_1920x0_80_0_0_404aa6e0ca96b2d774f909c56d200bd4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Работник асфальтобетонного завода в Керчи отправится под суд за выброс в атмосферу загрязняющих веществ. Об этом информирует пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным следствия, зимой и весной этого года ответственный за эксплуатацию асфальтосмесительной установки работник допустил ее работу при неисправностях оборудования.Измерения уровня загрязнения проводились с привлечением экологов. Достаточная доказательная база собрана. Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации производственной установки, повлекшем загрязнение атмосферного воздуха (ч. 1 ст. 251 УК РФ) направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый чистый в Крыму: Симферополь стал победителем экологической акцииВ реках Крыма превышены нормы химического загрязненияПутин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу к 2036 году
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0a/1157539968_0:81:644:564_1920x0_80_0_0_8f4a1449dfc7f45651024a32dd67310f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, уголовный кодекс, экология, правосудие, суд
В Керчи асфальтобетонный завод загрязнял воздух – дело в суде

В Керчи работника асфальтобетонного завода ждет суд за выброс вредных веществ в воздух

15:21 10.07.2026
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Керчи асфальтобетонный завод загрязнял воздух
В Керчи асфальтобетонный завод загрязнял воздух
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Работник асфальтобетонного завода в Керчи отправится под суд за выброс в атмосферу загрязняющих веществ. Об этом информирует пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, зимой и весной этого года ответственный за эксплуатацию асфальтосмесительной установки работник допустил ее работу при неисправностях оборудования.
"В результате допущенных нарушений произошел аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, что повлекло превышение предельно допустимых концентраций вредных компонентов в воздухе", – проинформировали
Измерения уровня загрязнения проводились с привлечением экологов. Достаточная доказательная база собрана. Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации производственной установки, повлекшем загрязнение атмосферного воздуха (ч. 1 ст. 251 УК РФ) направлено в суд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Самый чистый в Крыму: Симферополь стал победителем экологической акции
В реках Крыма превышены нормы химического загрязнения
Путин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу к 2036 году
 
КрымКерчьГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости КрымаУголовный кодексЭкологияПравосудиеСуд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:33Умер настоятель Свято-Никольского храма в Севастополе Георгий Поляков
17:26В Азове и Таганроге тушат нефтехранилища после массированной атаки ВСУ
17:15Когда и где в Севастополе отключат электричество на выходных – график
17:00Выплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии
16:42Как будут ходить поезда "Таврия" в выходные дни и в понедельник
16:32Завербованному СБУ севастопольцу дали 17 лет за покушение на госизмену
16:22"К незабвенной славе": как Россия освободила Крым от владычества османов
16:07Крымский мост – очередь со стороны Тамани выросла в два раза
15:56Путин поручил отпраздновать 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского
15:43Семь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭС
15:21В Керчи асфальтобетонный завод загрязнял воздух – дело в суде
15:09В Феодосии слышна стрельба – в чем причина
14:55Подростки ранены при детонации боеприпаса в ЛНР
14:46В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона
14:38Под Севастополем снесенные ливнем камни перекрыли дорогу
14:27Жуткие цифры: Киев за неделю боев потерял 10 тысяч военных
14:13Беременная женщина выжила и сохранила ребенка после падения с 7 этажа
13:55Путин собрал Совбез РФ по вопросам информационной безопасности
13:50В Крыму по программе "Перезагрузка" восстановились 360 бойцов СВО
13:39Может ли Россия выйти из переговоров с США по Украине после слов Лаврова
Лента новостейМолния