https://crimea.ria.ru/20260710/v-kerchi-asfaltobetonnyy-zavod-zagryaznyal-vozdukh--delo-v-sude-1157539080.html

В Керчи асфальтобетонный завод загрязнял воздух – дело в суде

В Керчи асфальтобетонный завод загрязнял воздух – дело в суде - РИА Новости Крым, 10.07.2026

В Керчи асфальтобетонный завод загрязнял воздух – дело в суде

Работник асфальтобетонного завода в Керчи отправится под суд за выброс в атмосферу загрязняющих веществ. Об этом информирует пресс-служба Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T15:21

2026-07-10T15:21

2026-07-10T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Работник асфальтобетонного завода в Керчи отправится под суд за выброс в атмосферу загрязняющих веществ. Об этом информирует пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным следствия, зимой и весной этого года ответственный за эксплуатацию асфальтосмесительной установки работник допустил ее работу при неисправностях оборудования.Измерения уровня загрязнения проводились с привлечением экологов. Достаточная доказательная база собрана. Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации производственной установки, повлекшем загрязнение атмосферного воздуха (ч. 1 ст. 251 УК РФ) направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый чистый в Крыму: Симферополь стал победителем экологической акцииВ реках Крыма превышены нормы химического загрязненияПутин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу к 2036 году

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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