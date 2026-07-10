https://crimea.ria.ru/20260710/v-feodosii-spasateli-i-kazaki-vyshli-v-konnye-reydy-po-lesam-1157539301.html

В Феодосии спасатели и казаки вышли в конные рейды по лесам

В Феодосии спасатели и казаки вышли в конные рейды по лесам - РИА Новости Крым, 10.07.2026

В Феодосии спасатели и казаки вышли в конные рейды по лесам

В Феодосии сотрудники МЧС ежедневно выходят в конные противопожарные рейды для патрулирования труднодоступных мест отдыха жителей и гостей полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T20:52

2026-07-10T20:52

2026-07-10T20:52

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феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии сотрудники МЧС ежедневно выходят в конные противопожарные рейды для патрулирования труднодоступных мест отдыха жителей и гостей полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Крыму.На этой неделе инспекторы Феодосийского отдела надзорной деятельности провели совместный конный рейд с добровольцами из Крымского казачьего округа Черноморского казачьего войска. Маршрут патрулирования охватил пять километров территории массива Тепе-Оба.Как пояснили в МЧС, несколько лет подряд это место становилось центром работы огнеборцев со всего полуострова по ликвидации возгораний на нескольких сотнях гектаров.В ходе рейда сотрудники МЧС России проверили соблюдение правил особого противопожарного режима, и запрета на разведение костров в лесах и прилегающих территориях.В ведомстве добавили, что МЧС активно сотрудничает с казаками и волонтерами. Добровольцы предоставляют лошадей для сотрудников МЧС России с целью совместного мониторинга обстановки в труднодоступных местах горно-лесной и лесной местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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