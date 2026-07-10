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В Феодосии спасатели и казаки вышли в конные рейды по лесам - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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В Феодосии спасатели и казаки вышли в конные рейды по лесам
В Феодосии спасатели и казаки вышли в конные рейды по лесам - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Феодосии спасатели и казаки вышли в конные рейды по лесам
В Феодосии сотрудники МЧС ежедневно выходят в конные противопожарные рейды для патрулирования труднодоступных мест отдыха жителей и гостей полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T20:52
2026-07-10T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии сотрудники МЧС ежедневно выходят в конные противопожарные рейды для патрулирования труднодоступных мест отдыха жителей и гостей полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Крыму.На этой неделе инспекторы Феодосийского отдела надзорной деятельности провели совместный конный рейд с добровольцами из Крымского казачьего округа Черноморского казачьего войска. Маршрут патрулирования охватил пять километров территории массива Тепе-Оба.Как пояснили в МЧС, несколько лет подряд это место становилось центром работы огнеборцев со всего полуострова по ликвидации возгораний на нескольких сотнях гектаров.В ходе рейда сотрудники МЧС России проверили соблюдение правил особого противопожарного режима, и запрета на разведение костров в лесах и прилегающих территориях.В ведомстве добавили, что МЧС активно сотрудничает с казаками и волонтерами. Добровольцы предоставляют лошадей для сотрудников МЧС России с целью совместного мониторинга обстановки в труднодоступных местах горно-лесной и лесной местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, феодосия, гу мчс рф по республике крым, противопожарный режим, леса крыма, природа, новости крыма, охрана природы, общество
В Феодосии спасатели и казаки вышли в конные рейды по лесам

В Феодосии сотрудники МЧС и казаки начали противопожарное патрулирование лесов на конях

20:52 10.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымКонный рейд под Феодосией
Конный рейд под Феодосией
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии сотрудники МЧС ежедневно выходят в конные противопожарные рейды для патрулирования труднодоступных мест отдыха жителей и гостей полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Крыму.

"За соблюдением требований особого противопожарного режима следят сотрудники МЧС России. Ежедневно они проводят надзорно-профилактические мероприятия и разъясняют гражданам требования пожарной безопасности, действующие запреты и штрафы, предусмотренные в этот период", - говорится в сообщении.

© ГУ МЧС России по Республике КрымКонный рейд под Феодосией
Конный рейд под Феодосией
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Конный рейд под Феодосией
На этой неделе инспекторы Феодосийского отдела надзорной деятельности провели совместный конный рейд с добровольцами из Крымского казачьего округа Черноморского казачьего войска. Маршрут патрулирования охватил пять километров территории массива Тепе-Оба.
Как пояснили в МЧС, несколько лет подряд это место становилось центром работы огнеборцев со всего полуострова по ликвидации возгораний на нескольких сотнях гектаров.
В ходе рейда сотрудники МЧС России проверили соблюдение правил особого противопожарного режима, и запрета на разведение костров в лесах и прилегающих территориях.
© ГУ МЧС России по Республике КрымКонный рейд под Феодосией
Конный рейд под Феодосией
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Конный рейд под Феодосией
В ведомстве добавили, что МЧС активно сотрудничает с казаками и волонтерами. Добровольцы предоставляют лошадей для сотрудников МЧС России с целью совместного мониторинга обстановки в труднодоступных местах горно-лесной и лесной местности.
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КрымФеодосияГУ МЧС РФ по Республике КрымПротивопожарный режимЛеса КрымаПриродаНовости КрымаОхрана природыОбщество
 
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