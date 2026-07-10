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В Феодосии слышна стрельба – в чем причина - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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В Феодосии слышна стрельба – в чем причина
В Феодосии слышна стрельба – в чем причина - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Феодосии слышна стрельба – в чем причина
В Феодосии в пятницу во второй половине дня слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, сообщила пресс-служба администрации. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T15:09
2026-07-10T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу во второй половине дня слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, сообщила пресс-служба администрации.Горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, стрельба, учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии слышна стрельба – в чем причина

В Феодосии в пятницу военные до ночи проводят учебные стрельбы

15:09 10.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчения военных
Учения военных - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу во второй половине дня слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, сообщила пресс-служба администрации.
"10 июля с 15.00 до 22.00 состоятся учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.
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КрымФеодосияСтрельбаУченияАрмия и флотНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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