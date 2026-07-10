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В Азове и Таганроге тушат нефтехранилища после массированной атаки ВСУ

В Азове и Таганроге тушат нефтехранилища после массированной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 10.07.2026

В Азове и Таганроге тушат нефтехранилища после массированной атаки ВСУ

В городах Азов и Таганрог Ростовской области продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов после атак ВСУ. На местах развернуты оперативные штабы МЧС. Об... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T17:26

2026-07-10T17:26

2026-07-10T17:26

ростовская область

юрий слюсарь

таганрог

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В городах Азов и Таганрог Ростовской области продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов после атак ВСУ. На местах развернуты оперативные штабы МЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Беспилотники ВСУ в пятницу атаковали Ростовскую область, сбито более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога. В городе введен локальный режим ЧС.По его информации, в морском порту Таганрога также продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На место прибыл пожарный поезд.Губернатор региона подчеркнул, задействованы все силы и средства областных и муниципальных экстренных служб, запасов пены для тушения пожаров достаточно. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха и не выявили превышения предельных концентраций опасных веществ.Слюсарь подчеркнул, жителям региона будет оказана вся необходимая помощь. В том числе по необходимости людям предоставят гостиницу. Для охраны имущества эвакуированных жителей выставлены посты и наряды полиции.Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников, информировали ранее в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таганроге эвакуируют людей после атаки беспилотников ВСУЕще два танкера атакованы дронами ВСУ в Азовском мореФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, таганрог, атаки всу, пожар, нефтебаза, происшествия, новости сво, новости