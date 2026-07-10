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В Азове и Таганроге тушат нефтехранилища после массированной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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В Азове и Таганроге тушат нефтехранилища после массированной атаки ВСУ
В Азове и Таганроге тушат нефтехранилища после массированной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Азове и Таганроге тушат нефтехранилища после массированной атаки ВСУ
В городах Азов и Таганрог Ростовской области продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов после атак ВСУ. На местах развернуты оперативные штабы МЧС. Об... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T17:26
2026-07-10T17:26
ростовская область
юрий слюсарь
таганрог
атаки всу
пожар
нефтебаза
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В городах Азов и Таганрог Ростовской области продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов после атак ВСУ. На местах развернуты оперативные штабы МЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Беспилотники ВСУ в пятницу атаковали Ростовскую область, сбито более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога. В городе введен локальный режим ЧС.По его информации, в морском порту Таганрога также продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На место прибыл пожарный поезд.Губернатор региона подчеркнул, задействованы все силы и средства областных и муниципальных экстренных служб, запасов пены для тушения пожаров достаточно. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха и не выявили превышения предельных концентраций опасных веществ.Слюсарь подчеркнул, жителям региона будет оказана вся необходимая помощь. В том числе по необходимости людям предоставят гостиницу. Для охраны имущества эвакуированных жителей выставлены посты и наряды полиции.Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников, информировали ранее в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таганроге эвакуируют людей после атаки беспилотников ВСУЕще два танкера атакованы дронами ВСУ в Азовском мореФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный"
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ростовская область, юрий слюсарь, таганрог, атаки всу, пожар, нефтебаза, происшествия, новости сво, новости
В Азове и Таганроге тушат нефтехранилища после массированной атаки ВСУ

В Ростовской области для ликвидация возгораний нефтепродуктов задействовали пожарный поезд

17:26 10.07.2026
 
© Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в МАКСПоследствия атаки ВСУ на Ростовскую область
Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В городах Азов и Таганрог Ростовской области продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов после атак ВСУ. На местах развернуты оперативные штабы МЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Беспилотники ВСУ в пятницу атаковали Ростовскую область, сбито более 30 дронов. В результате атаки произошло возгорание на объектах хранения нефтепродуктов, а также в порту Таганрога. В городе введен локальный режим ЧС.
"В Азове ликвидируют пожар на одном объекте хранения нефтепродуктов, пострадавшем в результате массированной воздушной атаки. И продолжается ликвидация пожара на одном из предприятий Азова. Погибших и пострадавших нет", - рассказал губернатор.
По его информации, в морском порту Таганрога также продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На место прибыл пожарный поезд.
"К сожалению, быстро ликвидировать такой тип пожара не получится. Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации", - отметил Слюсарь.
Губернатор региона подчеркнул, задействованы все силы и средства областных и муниципальных экстренных служб, запасов пены для тушения пожаров достаточно. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха и не выявили превышения предельных концентраций опасных веществ.
Слюсарь подчеркнул, жителям региона будет оказана вся необходимая помощь. В том числе по необходимости людям предоставят гостиницу. Для охраны имущества эвакуированных жителей выставлены посты и наряды полиции.
Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 376 украинских беспилотников, информировали ранее в Минобороны РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьТаганрогАтаки ВСУПожарНефтебазаПроисшествияНовости СВОНовости
 
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