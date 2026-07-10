Рейтинг@Mail.ru
В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260710/v-anape-83-plyazha-poluchili-razreshenie-na-otkrytie-sezona-1157536311.html
В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона
В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона - РИА Новости Крым, 10.07.2026
В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона
В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие купального сезона, еще 14 проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T14:46
2026-07-10T14:38
анапа
краснодарский край
правительство россии
пляжи
кубань
новости
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
режим чс
керченский пролив
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111470/59/1114705999_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6b632598c2c919d51d136a54a329464a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие купального сезона, еще 14 проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.Также завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах. Работа находится на контроле Роспотребнадзора."С начала работ очищено более 3,6 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - добавили в пресс-службе.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе КубаниДело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливеРазлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб
анапа
краснодарский край
кубань
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111470/59/1114705999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5858a2c46f1e77ed00bf816b0287ea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, краснодарский край, правительство россии, пляжи, кубань, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, режим чс, керченский пролив, разлив нефтепродуктов, курортный сезон
В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона

83 пляжа Анапы получили разрешительные документы на открытие купального сезона

14:46 10.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Анапа
Города России. Анапа - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие купального сезона, еще 14 проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"Разрешительные документы уже получили 83 пляжа. Еще 14 проходят экспертизу", – говорится в сообщении.
Также завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах. Работа находится на контроле Роспотребнадзора.
"С начала работ очищено более 3,6 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - добавили в пресс-службе.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе Кубани
Дело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливе
Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб
 
АнапаКраснодарский крайПравительство РоссииПляжиКубаньНовостиТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРежим ЧСКерченский проливРазлив нефтепродуктовКурортный сезон
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55Подростки ранены при детонации боеприпаса в ЛНР
14:46В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона
14:38Под Севастополем снесенные ливнем камни перекрыли дорогу
14:27Жуткие цифры: Киев за неделю боев потерял 10 тысяч военных
14:13Беременная женщина выжила и сохранила ребенка после падения с 7 этажа
13:55Путин собрал Совбез РФ по вопросам информационной безопасности
13:50В Крыму по программе "Перезагрузка" восстановились 360 бойцов СВО
13:39Может ли Россия выйти из переговоров с США по Украине после слов Лаврова
13:28В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги
13:19Крымский мост сейчас - очередь со стороны Тамани растет
13:12Работа медиков на фронте: как с передовой выносят раненых
12:59В Севастополе дали отбой воздушной тревоги
12:5210 ракет "Фламинго" и три "Нептуна" сбили над Россией
12:47Владелицу ювелирного магазина в Севастополе задержали за сбыт золота на 6 млн
12:39Чистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы
12:28Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю
12:21Помощь Советскому району Крыма: все о воде, банкоматах и транспорте
12:13Над Севастополем работает ПВО – уничтожены два беспилотника
12:12Непогода обесточила часть Белогорского района в Крыму
12:04Тревога в Севастополе - в городе включили сирены
Лента новостейМолния