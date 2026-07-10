https://crimea.ria.ru/20260710/v-anape-83-plyazha-poluchili-razreshenie-na-otkrytie-sezona-1157536311.html

В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона

В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона - РИА Новости Крым, 10.07.2026

В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона

В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие купального сезона, еще 14 проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T14:46

2026-07-10T14:46

2026-07-10T14:38

анапа

краснодарский край

правительство россии

пляжи

кубань

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие купального сезона, еще 14 проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.Также завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах. Работа находится на контроле Роспотребнадзора."С начала работ очищено более 3,6 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - добавили в пресс-службе.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе КубаниДело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливеРазлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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