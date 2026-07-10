https://crimea.ria.ru/20260710/v-alushte-bolee-1600-chelovek-ostalis-bez-sveta-iz-za-nepogody-1157523489.html

В Алуште более 1600 человек остались без света из-за непогоды

В Алуште более 1600 человек остались без света из-за непогоды - РИА Новости Крым, 10.07.2026

В Алуште более 1600 человек остались без света из-за непогоды

В Алуште из-за ночной непогоды произошли аварии на энергосетях, порядка 1650 абонентов остались без электричества. Об этом сообщила глава администрации города... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T09:26

2026-07-10T09:26

2026-07-10T09:27

алушта

отключение электроэнергии в крыму

погода в крыму

штормовое предупреждение

происшествия

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Алуште из-за ночной непогоды произошли аварии на энергосетях, порядка 1650 абонентов остались без электричества. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Отключение затронуло улицы Судакская, Красноармейская, Милицейская, Александрийская дача, Коллективная (частично).На месте работает аварийная бригада.В ночь на пятницу в связи с прохождением холодного фронтального разделана на Крым обрушились грозы, мощные ливни и сильный ветер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогодыВ Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабженияВ Крыму несколько городов и районов остались без воды

алушта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, отключение электроэнергии в крыму, погода в крыму, штормовое предупреждение, происшествия, электричество