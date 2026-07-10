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Умер настоятель Свято-Никольского храма в Севастополе Георгий Поляков - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Умер настоятель Свято-Никольского храма в Севастополе Георгий Поляков
Умер настоятель Свято-Никольского храма в Севастополе Георгий Поляков - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Умер настоятель Свято-Никольского храма в Севастополе Георгий Поляков
На 73-м году жизни, после продолжительной болезни умер настоятель Свято-Никольского храма-памятника Севастополя протоиерей Георгий Поляков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T17:33
2026-07-10T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. На 73-м году жизни, после продолжительной болезни умер настоятель Свято-Никольского храма-памятника Севастополя протоиерей Георгий Поляков. Об этом сообщили в Свято-Никольском храме.Особое место в его служении занимал Черноморский флот. Отец Георгий окормлял моряков, участвовал в дальних походах, проводил на кораблях обряды крещения, сопровождал военных в Косово, Дагестане и Чечне. В украинский период после распада СССР он поднял и отстоял Андреевский флаг над храмом, а позже поддержал возрождение Георгиевского флага для ВМФ России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Умер настоятель Свято-Никольского храма в Севастополе Георгий Поляков

Ушел из жизни настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Георгий Поляков

17:33 10.07.2026
 
© Свято-Никольский храм Умер настоятель Свято-Никольского храма в Севастополе Георгий Поляков
Умер настоятель Свято-Никольского храма в Севастополе Георгий Поляков
© Свято-Никольский храм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. На 73-м году жизни, после продолжительной болезни умер настоятель Свято-Никольского храма-памятника Севастополя протоиерей Георгий Поляков. Об этом сообщили в Свято-Никольском храме.
"На 73-м году жизни, после продолжительной болезни отошел ко Господу настоятель Свято-Никольского храма-памятника митрофорный протоиерей Георгий Поляков. Просим молитв о новопреставленном протоиерее Георгии и об укреплении всех сродников и близких", - говорится в сообщении.
Особое место в его служении занимал Черноморский флот. Отец Георгий окормлял моряков, участвовал в дальних походах, проводил на кораблях обряды крещения, сопровождал военных в Косово, Дагестане и Чечне. В украинский период после распада СССР он поднял и отстоял Андреевский флаг над храмом, а позже поддержал возрождение Георгиевского флага для ВМФ России.
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