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Украинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против Зеленского
Украинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против Зеленского - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Украинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против Зеленского
Число нападений украинцев на сотрудников военкоматов будет увеличиваться, но вряд ли это перерастет в массовое и организованное противостояние режиму Владимира... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T19:57
2026-07-10T19:57
2026-07-10T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Число нападений украинцев на сотрудников военкоматов будет увеличиваться, но вряд ли это перерастет в массовое и организованное противостояние режиму Владимира Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым высказала социолог и политический эксперт, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева, комментируя бунт жителей Львова против силовой мобилизации.Масштабная стычка между львовянами и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) произошла 8 июля. Поводом послужила силовая мобилизация 20-летнего мужчины, которого сотрудники ТЦК избили. В беспорядках приняли участие более 200 человек. Люди заблокировали автомобиль военкомов, разбили его и перевернули. Зеленский назвал произошедшее "очень плохой историей". Позже участников бунта заставили публично извиняться и кричать "слава ТЦК". Один из них при этом обязался пойти служить в армию.Как отметила Киселева, на Украине отмечается тенденция роста нападений на сотрудников ТЦК. В период с 2022 по 2025 годы их количество увеличилось в 68 раз – с пяти до 341 случая. За шесть месяцев текущего года, по официальным данным, зафиксировано уже 120 нападений.По ее словам, те, кто в 2014 году скандировал на майдане "мы не рабы!", в постмайданный период "демонстрируют только свою рабскую сущность, в том числе и публичными раскаяниями задержанных участников львовского конфликта".При этом тот факт, что столкновение с "бусификаторами" произошло именно во Львове, не должен удивлять, добавляет руководитель крымского филиала ФоРГО."Менталитет жителей этого рассадника украинского нацизма заключается в том, что воевать за "их Украину" должен кто-то другой, а они должны управлять и направлять", - пояснила Киселева.Сама же структура ТЦК, по мнению политолога, также не сможет ни при каких обстоятельствах выйти из-под контроля и развернуться против власти, поскольку это "отдельная каста, у которой есть индульгенция на все действия и охранная грамота от передовой, как и у всех представителей украинской власти". Такая охранная грамота является сегодня "самой главной ценностью" на Украине, отметила она.В целом рост недовольства киевской властью и умножение столкновений с военкомами тоже не является свидетельством или индикатором радикальных изменений в украинском обществе, считает эксперт.Роль эта заключается в том, что Украина является военным полигоном и своеобразной ЧВК для стран НАТО и дисциплинированно исполняет свою основную историческую антироссийскую задачу, заключила социолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине мобилизовали священника Михайловского храма УПЦВыживание в условиях геноцида ТЦК и СБУ: будет ли новый майдан на УкраинеЗеленский попросил ЕС вернуть на родину украинских мужчин – политолог
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украина, общество, протесты, форго, наталья киселева, мнения
Украинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против Зеленского
Рост числа нападений на ТЦК не приведет к массовым протестам против Зеленского - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Число нападений украинцев на сотрудников военкоматов будет увеличиваться, но вряд ли это перерастет в массовое и организованное противостояние режиму Владимира Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым
высказала социолог и политический эксперт, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева, комментируя бунт жителей Львова против силовой мобилизации.
Масштабная стычка между львовянами и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) произошла 8 июля. Поводом послужила силовая мобилизация 20-летнего мужчины, которого сотрудники ТЦК избили. В беспорядках приняли участие более 200 человек. Люди заблокировали автомобиль военкомов, разбили его и перевернули. Зеленский назвал произошедшее "очень плохой историей". Позже участников бунта заставили публично извиняться и кричать "слава ТЦК". Один из них при этом обязался пойти служить в армию.
Как отметила Киселева, на Украине отмечается тенденция роста нападений на сотрудников ТЦК. В период с 2022 по 2025 годы их количество увеличилось в 68 раз – с пяти до 341 случая. За шесть месяцев текущего года, по официальным данным, зафиксировано уже 120 нападений.
"Судя по динамике, число нападений на сотрудников ТЦК будет расти. Но прогнозировать, что этот спонтанный случай перерастет в массовое и организованное противостояние власти, не стоит. Для такого развития событий нужна организация и организаторы. На Украине нет ни тех, ни других", – полагает эксперт.
По ее словам, те, кто в 2014 году скандировал на майдане "мы не рабы!", в постмайданный период "демонстрируют только свою рабскую сущность, в том числе и публичными раскаяниями задержанных участников львовского конфликта".
При этом тот факт, что столкновение с "бусификаторами" произошло именно во Львове, не должен удивлять, добавляет руководитель крымского филиала ФоРГО.
"Менталитет жителей этого рассадника украинского нацизма заключается в том, что воевать за "их Украину" должен кто-то другой, а они должны управлять и направлять", - пояснила Киселева.
Сама же структура ТЦК, по мнению политолога, также не сможет ни при каких обстоятельствах выйти из-под контроля и развернуться против власти, поскольку это "отдельная каста, у которой есть индульгенция на все действия и охранная грамота от передовой, как и у всех представителей украинской власти". Такая охранная грамота является сегодня "самой главной ценностью" на Украине, отметила она.
В целом рост недовольства киевской властью и умножение столкновений с военкомами тоже не является свидетельством или индикатором радикальных изменений в украинском обществе, считает эксперт.
"Вся история "независимой" Украины свидетельствует только о том, что целенаправленные полномасштабные действия против действующей власти возможны исключительно при направлении и финансировании извне – со стороны западных интересантов и инвесторов. На данном этапе такие политические катализаторы на Западе не просматриваются, так как их вполне устраивает роль Киева в конфликте с Россией", – пояснила Киселева.
Роль эта заключается в том, что Украина является военным полигоном и своеобразной ЧВК для стран НАТО и дисциплинированно исполняет свою основную историческую антироссийскую задачу, заключила социолог.
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