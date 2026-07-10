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Украинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против Зеленского

Украинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против Зеленского - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Украинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против Зеленского

Число нападений украинцев на сотрудников военкоматов будет увеличиваться, но вряд ли это перерастет в массовое и организованное противостояние режиму Владимира... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T19:57

2026-07-10T19:57

2026-07-10T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Число нападений украинцев на сотрудников военкоматов будет увеличиваться, но вряд ли это перерастет в массовое и организованное противостояние режиму Владимира Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым высказала социолог и политический эксперт, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева, комментируя бунт жителей Львова против силовой мобилизации.Масштабная стычка между львовянами и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) произошла 8 июля. Поводом послужила силовая мобилизация 20-летнего мужчины, которого сотрудники ТЦК избили. В беспорядках приняли участие более 200 человек. Люди заблокировали автомобиль военкомов, разбили его и перевернули. Зеленский назвал произошедшее "очень плохой историей". Позже участников бунта заставили публично извиняться и кричать "слава ТЦК". Один из них при этом обязался пойти служить в армию.Как отметила Киселева, на Украине отмечается тенденция роста нападений на сотрудников ТЦК. В период с 2022 по 2025 годы их количество увеличилось в 68 раз – с пяти до 341 случая. За шесть месяцев текущего года, по официальным данным, зафиксировано уже 120 нападений.По ее словам, те, кто в 2014 году скандировал на майдане "мы не рабы!", в постмайданный период "демонстрируют только свою рабскую сущность, в том числе и публичными раскаяниями задержанных участников львовского конфликта".При этом тот факт, что столкновение с "бусификаторами" произошло именно во Львове, не должен удивлять, добавляет руководитель крымского филиала ФоРГО."Менталитет жителей этого рассадника украинского нацизма заключается в том, что воевать за "их Украину" должен кто-то другой, а они должны управлять и направлять", - пояснила Киселева.Сама же структура ТЦК, по мнению политолога, также не сможет ни при каких обстоятельствах выйти из-под контроля и развернуться против власти, поскольку это "отдельная каста, у которой есть индульгенция на все действия и охранная грамота от передовой, как и у всех представителей украинской власти". Такая охранная грамота является сегодня "самой главной ценностью" на Украине, отметила она.В целом рост недовольства киевской властью и умножение столкновений с военкомами тоже не является свидетельством или индикатором радикальных изменений в украинском обществе, считает эксперт.Роль эта заключается в том, что Украина является военным полигоном и своеобразной ЧВК для стран НАТО и дисциплинированно исполняет свою основную историческую антироссийскую задачу, заключила социолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине мобилизовали священника Михайловского храма УПЦВыживание в условиях геноцида ТЦК и СБУ: будет ли новый майдан на УкраинеЗеленский попросил ЕС вернуть на родину украинских мужчин – политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, общество, протесты, форго, наталья киселева, мнения