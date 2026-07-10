https://crimea.ria.ru/20260710/tramp-poizdevalsya-nad-zelenskim-na-vstreche-v-ankare--ekspert-1157534119.html

Трамп поиздевался над Зеленским на встрече в Анкаре – эксперт

Трамп поиздевался над Зеленским на встрече в Анкаре – эксперт - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Трамп поиздевался над Зеленским на встрече в Анкаре – эксперт

Говоря о лицензии для Украины на производство ракет для систем Patriot, президент США Дональд Трамп посмеялся над главой киевского режима Владимиром Зеленским... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T20:19

2026-07-10T20:19

2026-07-10T20:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Говоря о лицензии для Украины на производство ракет для систем Patriot, президент США Дональд Трамп посмеялся над главой киевского режима Владимиром Зеленским. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot."О фантоме под названием ракеты Patriot... смешно это обсуждать", – сказал он.Он отметил, что единственной страной в мире, которая сегодня имеет лицензию на изготовление ракет Patriot, является Япония. Свое право она получила около 12 лет назад, и столько времени ей потребовалось, чтобы запустить "этот высокотехнологичный конвейер", добавил Колесниченко."И сегодня она может выпускать не более 60 ракет Patriot в год. Сравнили технологический уровень и интеллектуальный уровень Японии, где нет военных действий, и Украину", – заметил эксперт.Но важнее другое: руководство компании Lockheed Martin – крупного подрядчика Пентагона и производителя ключевых компонентов для систем Patriot, включая ракеты, – не согласятся на это, считает Колесниченко.При этом на саммите НАТО в Анкаре Альянс в очередной раз признал Россию своим врагом как преемницу СССР, "но ничего утешительного для Зеленского и его камарильи тоже не было сказано", добавил он.Примечательно, что ничего не дал Киеву Трамп, несмотря на все его заявления, которые теперь активно обсуждают, заметил он."Он (Трамп – ред.) никому ничего не дал и только добился одного: чтобы у него покупали и за все нес ответственность Европейский Союз и страны Европы... Трамп делает все, чтобы заставить их финансировать его военно-промышленный комплекс и покупать оружие у Америки", – сказал политолог.Этот факт, по словам Колесниченко, показателен, как и итоговая декларация всего саммита, которая на самом деле является ни к чему не обязывающим документом. Ведь мнение лиц там собравшихся должны будут подтверждаться в материальном выражении решениями национальных парламентов стран, пояснил политолог.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что слова Трампа о лицензии на Patriot для Украины не более чем риторика для устрашения, каким было все на саммите НАТО в Анкаре, имевшем исключительно психологическое значение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФБундестаг не поддержал передачу ракет Taurus и Patriot УкраинеПойдут до конца: что показал саммит НАТО в Анкаре

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дональд трамп, сша, владимир зеленский, украина, нато, анкара, мнения, политика, внешняя политика, patriot (зенитный ракетный комплекс), вадим колесниченко