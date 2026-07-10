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Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю
Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю
Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли по Украине серию ударов в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T12:28
2026-07-10T12:28
2026-07-10T12:36
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли по Украине серию ударов в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.Ударами поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Разбиты места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФКогда закончится СВО - мнение военного экспертаПроизводство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , удары дальнобойными ракетами вглубь россии, украина, новости сво
Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю
Армия России нанесла семь ударов возмездия по военному комплексу и энергетике Украины
12:28 10.07.2026 (обновлено: 12:36 10.07.2026)