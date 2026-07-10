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Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю

Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю

Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли по Украине серию ударов в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T12:28

2026-07-10T12:28

2026-07-10T12:36

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

украина

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли по Украине серию ударов в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.Ударами поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Разбиты места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФКогда закончится СВО - мнение военного экспертаПроизводство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , удары дальнобойными ракетами вглубь россии, украина, новости сво