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Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю
Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю
Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли по Украине серию ударов в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T12:28
2026-07-10T12:36
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
украина
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли по Украине серию ударов в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.Ударами поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Разбиты места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФКогда закончится СВО - мнение военного экспертаПроизводство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , удары дальнобойными ракетами вглубь россии, украина, новости сво
Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено за неделю

Армия России нанесла семь ударов возмездия по военному комплексу и энергетике Украины

12:28 10.07.2026 (обновлено: 12:36 10.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли по Украине серию ударов в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 4 по 10 июля Вооруженными силами РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
Ударами поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ.
Разбиты места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУУдары дальнобойными ракетами вглубь РоссииУкраинаНовости СВО
 
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