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Севастополь переходит на новую систему выдачи QR-кодов на топливо

Севастополь переходит на новую систему выдачи QR-кодов на топливо - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Севастополь переходит на новую систему выдачи QR-кодов на топливо

В Севастополе переходят на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех. Об этом заявил РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T19:23

2026-07-10T19:23

2026-07-10T19:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе переходят на новую систему распределения QR-кодов на топливо, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, благодаря новой системе больше не нужно пытаться успеть подать заявку в конкретное время каждый вечер, а автоматизация полностью исключает возможность использования сторонних программ для получения преимуществ. Также система уравняет шансы всех пользователей - скорость интернета или количество устройств больше не повлияют на результат.После использования кода новую заявку можно будет подать через семь календарных дней. Заявки, поданные ранее, будут выбираться с увеличивающейся вероятностью.Автовладелец может изменить тип топлива в уже поданной заявке, что не снизит вероятность получения кода. Если нужно сменить госномер, то необходимо отозвать старую заявку и подать новую с актуальными данными.Рассылка QR-кодов начнется в пятницу, 10 июля, с 22:00.Ранее сообщалось, что в Севастополе разрабатывают и готовятся протестировать новую систему продажи топлива на АЗС по графику, без необходимости получать QR-код ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцевВ Севастополе в пятницу топливо продают на семи АЗСВ Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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