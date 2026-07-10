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Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известно

Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известно - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известно

Серия толчков произошла в Турции и в Черном море у берегов Румынии в ночь 10 июля, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T11:23

2026-07-10T11:23

2026-07-10T11:23

землетрясение

черное море

турция

европейский средиземноморский сейсмологический центр

сейсмология

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Серия толчков произошла в Турции и в Черном море у берегов Румынии в ночь 10 июля, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, в западной Турции подземный толчок магнитудой 3.2 произошел на глубине 7 километров, в 42 км к северо-западу от города Бююкчекмедже с населением в 143 тысячи человек и в 29 км от 53-тысячного Силиври.Землетрясение зафиксировано в 3:59 по местному времени (совпадает с московским – ред.) После этого в разных районах страны произошло еще около 20 сейсмических событий небольшой магнитудой до 2.5 баллов.Часом ранее подземный толчок магнитудой 3.5 зафиксирован в Черном море, у берегов Румынии. Очаг залегал на глубине 35 км, в 207 километрах к востоку от Констанцы с населением в 303 тысяч человек и в 195 км к юго-востоку от 4-тысячного поселка Сулины.О пострадавших и разрушениях не сообщается.6 июля у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщали в МЧС Краснодарского края. 3 июля у берегов Севастополя фиксировали подземный толчок магнитудой 3,0.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 балловУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясенияЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами

черное море

турция

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землетрясение, черное море, турция, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология, новости