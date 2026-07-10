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Семь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Семь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭС
Семь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Семь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭС
Резкая эскалация ударов ВСУ по Запорожской АЭС, Энергодару и прилегающим территориям, которая наблюдается с конца апреля, привела к гибели семерых и ранениям 40 РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T15:43
2026-07-10T15:43
заэс (запорожская атомная электростанция)
росатом
магатэ
алексей лихачев
новости
атаки всу
безопасность
атомная энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Резкая эскалация ударов ВСУ по Запорожской АЭС, Энергодару и прилегающим территориям, которая наблюдается с конца апреля, привела к гибели семерых и ранениям 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации "Росатом" по итогам 13 раунда Межведомственных консультаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС, которые прошли в пятницу в Калининграде."Украинская сторона все больше применяет тактику запугивания, которая нацелена в том числе и на сотрудников ЗАЭС и тем самым непосредственно бьет по обеспечению ее безопасности. Всего с начала эскалации погибли семь человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали в результате атак ВСУ", – цитирует пресс-служба генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева.Также Лихачев в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что, в отсутствие осуждения и даже намека на критику, Киев идет на все более безрассудные действия. Лихачев также отметил огромную работу по ремонту высоковольтной линии электропередачи "Днепровская", проделанную в последние недели Минобороны России, Росгвардией и специалистами Россетей совместно с коллективом станции."Однако до сих пор напряжение так и не подано украинской стороной на отремонтированную линию", – констатировал руководитель госкорпорации.Отмечается, что на встрече также были затронуты вопросы постоянного присутствия и ротаций экспертов МАГАТЭ. Стороны подтвердили важность поддержания постоянного диалога по актуальным вопросам.Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима, ветер может подуть и в Европу.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили двух энергетиков при ремонте линий в Запорожской областиВСУ ударили по критически важному центру Запорожской АЭСЗАЭС подверглась массированной атаке беспилотников
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РИА Новости Крым
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4.7
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заэс (запорожская атомная электростанция), росатом, магатэ, алексей лихачев, новости, атаки всу, безопасность, атомная энергетика
Семь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭС

Семь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭС – Лихачев

15:43 10.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Резкая эскалация ударов ВСУ по Запорожской АЭС, Энергодару и прилегающим территориям, которая наблюдается с конца апреля, привела к гибели семерых и ранениям 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации "Росатом" по итогам 13 раунда Межведомственных консультаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС, которые прошли в пятницу в Калининграде.
"Украинская сторона все больше применяет тактику запугивания, которая нацелена в том числе и на сотрудников ЗАЭС и тем самым непосредственно бьет по обеспечению ее безопасности. Всего с начала эскалации погибли семь человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали в результате атак ВСУ", – цитирует пресс-служба генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева.
Также Лихачев в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что, в отсутствие осуждения и даже намека на критику, Киев идет на все более безрассудные действия.
© ЗАЭСМежведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде
Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде
© ЗАЭС
Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде
Лихачев также отметил огромную работу по ремонту высоковольтной линии электропередачи "Днепровская", проделанную в последние недели Минобороны России, Росгвардией и специалистами Россетей совместно с коллективом станции.
"Однако до сих пор напряжение так и не подано украинской стороной на отремонтированную линию", – констатировал руководитель госкорпорации.
Отмечается, что на встрече также были затронуты вопросы постоянного присутствия и ротаций экспертов МАГАТЭ. Стороны подтвердили важность поддержания постоянного диалога по актуальным вопросам.
Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасной ситуацию с регулярными обстрелами станции украинской стороной и указал, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом на ЗАЭС в результате ударов киевского режима, ветер может подуть и в Европу.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)РосатомМАГАТЭАлексей ЛихачевНовостиАтаки ВСУБезопасностьАтомная энергетика
 
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