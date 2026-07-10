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Сакский район получит почти 15 млн рублей на капремонт учреждений культуры
Сакский район получит почти 15 млн рублей на капремонт учреждений культуры - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Сакский район получит почти 15 млн рублей на капремонт учреждений культуры
Сакскому району Крыма выделят почти 15 миллионов рублей на капремонт учреждений культуры и реставрацию объектов культурного наследия. Соответствующее... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Сакскому району Крыма выделят почти 15 миллионов рублей на капремонт учреждений культуры и реставрацию объектов культурного наследия. Соответствующее распоряжение Совета министров Крыма опубликовано на официальном сайте крымского правительства.На данные цели Сакскому району направили 14 914 681,03 рубля. Другие города или районы в распоряжении не указаны.Ранее сообщалось, что для особняка со 120-летней историей, расположенного в Евпатории, ищут потенциальных инвесторов. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кореизе ищут инвесторов для дома известного виноделаРеставрация второго корпуса галереи Айвазовского в Феодосии завершена на 90%Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии – когда откроют особняк
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Сакский район получит почти 15 млн рублей на капремонт учреждений культуры
Сакскому району выделили субсидию для ремонта учреждений культуры и объектов культнаследия