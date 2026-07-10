https://crimea.ria.ru/20260710/rabota-medikov-na-fronte-kak-s-peredovoy-vynosyat-ranenykh-1157529449.html

Работа медиков на фронте: как с передовой выносят раненых

Работа медиков на фронте: как с передовой выносят раненых - РИА Новости Крым, 10.07.2026

Работа медиков на фронте: как с передовой выносят раненых

В Минобороны России показали боевую работу медицинской эвакуационной группы мотострелкового полка группировки войск "Днепр" по эвакуации с передовой раненого... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-10T13:12

2026-07-10T13:12

2026-07-10T13:12

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группировка войск "днепр"

медицина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Минобороны России показали боевую работу медицинской эвакуационной группы мотострелкового полка группировки войск "Днепр" по эвакуации с передовой раненого военнослужащего. Кадры эвакуации и первой врачебной помощи в медпункте мотострелкового полка на Ореховском направлении российское оборонное ведомство опубликовало в пятницу.На базе медицинского пункта развернуты перевязочная, процедурная, лекарственная специализированные комнаты, изолятор, аптека, стационарные палаты для восстановления военнослужащих, а также вспомогательные медицинские кабинеты.Кроме того, военные врачи проводят специализированные консультации, в ходе которых разъясняют военнослужащим специфику оказания медицинской помощи. Уточняется, что основной медицинский персонал состоит из мобилизованных военнослужащих, имеющих значительный стаж работы по профессии в гражданских медицинских учреждениях.97% раненых в ходе специальной военной операции российских военнослужащих возвращаются в строй, сообщал ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для военных с инвалидностью ввели 35-часовую рабочую неделюПуля вышла через глаз: ослепший боец из Крыма шел к своим по минному полюСтали известны потери ВСУ с начала 2025 года

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "днепр", медицина