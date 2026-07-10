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Работа медиков на фронте: как с передовой выносят раненых - РИА Новости Крым, 10.07.2026
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Работа медиков на фронте: как с передовой выносят раненых
Работа медиков на фронте: как с передовой выносят раненых - РИА Новости Крым, 10.07.2026
Работа медиков на фронте: как с передовой выносят раненых
В Минобороны России показали боевую работу медицинской эвакуационной группы мотострелкового полка группировки войск "Днепр" по эвакуации с передовой раненого... РИА Новости Крым, 10.07.2026
2026-07-10T13:12
2026-07-10T13:12
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "днепр"
медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Минобороны России показали боевую работу медицинской эвакуационной группы мотострелкового полка группировки войск "Днепр" по эвакуации с передовой раненого военнослужащего. Кадры эвакуации и первой врачебной помощи в медпункте мотострелкового полка на Ореховском направлении российское оборонное ведомство опубликовало в пятницу.На базе медицинского пункта развернуты перевязочная, процедурная, лекарственная специализированные комнаты, изолятор, аптека, стационарные палаты для восстановления военнослужащих, а также вспомогательные медицинские кабинеты.Кроме того, военные врачи проводят специализированные консультации, в ходе которых разъясняют военнослужащим специфику оказания медицинской помощи. Уточняется, что основной медицинский персонал состоит из мобилизованных военнослужащих, имеющих значительный стаж работы по профессии в гражданских медицинских учреждениях.97% раненых в ходе специальной военной операции российских военнослужащих возвращаются в строй, сообщал ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для военных с инвалидностью ввели 35-часовую рабочую неделюПуля вышла через глаз: ослепший боец из Крыма шел к своим по минному полюСтали известны потери ВСУ с начала 2025 года
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министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "днепр", медицина
Работа медиков на фронте: как с передовой выносят раненых

В Минобороны России показали боевую работу медицинской эвакуационной группы

13:12 10.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Минобороны России показали боевую работу медицинской эвакуационной группы мотострелкового полка группировки войск "Днепр" по эвакуации с передовой раненого военнослужащего. Кадры эвакуации и первой врачебной помощи в медпункте мотострелкового полка на Ореховском направлении российское оборонное ведомство опубликовало в пятницу.
"В медицинском пункте мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" раненым и больным военнослужащим оказывается всесторонняя медицинская помощь. Раненых военнослужащих своевременно эвакуируют с линии боевого соприкосновения и уже по дороге в медицинский пункт начинают оказывать первую медицинскую помощь", – сказано в сообщении МО.
На базе медицинского пункта развернуты перевязочная, процедурная, лекарственная специализированные комнаты, изолятор, аптека, стационарные палаты для восстановления военнослужащих, а также вспомогательные медицинские кабинеты.
"Пополнение медикаментов, препаратов, медицинского оборудования проводится в необходимом объеме. Медицинским персоналом организовано круглосуточное наблюдение за пациентами. Больные и раненые получают всестороннюю квалифицированную медицинскую помощь", – заверили в министерстве.
Кроме того, военные врачи проводят специализированные консультации, в ходе которых разъясняют военнослужащим специфику оказания медицинской помощи. Уточняется, что основной медицинский персонал состоит из мобилизованных военнослужащих, имеющих значительный стаж работы по профессии в гражданских медицинских учреждениях.
97% раненых в ходе специальной военной операции российских военнослужащих возвращаются в строй, сообщал ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
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